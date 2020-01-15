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Дика кішечка: Єва Лонгорія похвалилася ідеальную фігурою в спокусливому образі

Lite » Мода 15.01.2020 - 20:21
Дика кішечка: Єва Лонгорія похвалилася ідеальную фігурою в спокусливому образі
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка захопила мережу своєю красою

Єва Лонгорія показала черговий вдалий образ і свою ідеальну фігуру. Знаменита актриса опублікувала фото, де позує разом з Едвардом Джеймсом Олмосом і Еухенії Дербесом. «Пишаюся тим, що допомогли запустити LA Collab, щоб просувати більше латиноамериканців перед і за камерою! І завжди приємно бачити ці дві легенди!», – написала 44-річна зірка, яка славиться своє активною позицією в боротьбі за права литаноамериканців.

Дика кішечка: Єва Лонгорія похвалилася ідеальную фігурою в спокусливому образіДика кішечка: Єва Лонгорія похвалилася ідеальную фігурою в спокусливому образіЄва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

На захід вона одягла класику – маленьке чорне плаття з асиметричним низом та розрізом посередині. Закрите, облягаюче вбрання вкотре підкреслило, що Єва знаходиться в ідеальній формі і після відпустки не погладшал ні на грам, а може, стала ще стрункішою. Доповнили його ультрамодні чоботи-панчохи з відкритими пальцями з принтом під леопарда. Ця модель з колекції давньої подруги Єви Вікторії Бекхем стала справжнім хітом продажів.

Дика кішечка: Єва Лонгорія похвалилася ідеальную фігурою в спокусливому образіБотфорти-панчохи від Вікторії Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Волосся, що Єва нещодавно підстригла, вона поклала в об'ємну укладку з легкими хвилями. А макіяж зробила в коричневих тонах. «Вау», «Королева», «Неймовірна», – не втомлюються писати фолловери численні компліменти зірці.

До речі, 44-річна красуня часто обирає вбрання від Victoria Beckham. Нещодавно вона похвалилася незвичайним луком: вона позує у вишуканій сукні з колекції своєї подруги – британської ікони стилю Вікторії Бекхем. Довга, без рукавів, з пікантним розрізом на грудях і стрічками, вона підкреслило всі достоїнства фігури знаменитої красуні. А завдяки зміїному принту зробило образ ненудним і навіть трохи зухвалим.

Ще один лук, що так і хочеться повторити, вона показала нещодавно. Еotal black образ – чорні вузькі штани, чорна футболка і вітровка – розбавили тільки сумочка з золотистим ланцюжком, а також підвіска.

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