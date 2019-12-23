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Дика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукні

Lite » Мода 23.12.2019 - 14:24
Дика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукні
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Співачка вийшла у світ в новому образі

Бейонсе – нечаста гостя на просторах мережі. Щоб тримати шанувальників в курсі подій свого життя, популярна r&b-діва періодично робить пости в Instagram, де також демонструє свої вбрання. Правда, частенько – із запізненням на кілька днів. Так вийшло і цього разу – зірка показала свій образ з вечірки в голлівудському барі Blind Dragon, де відпочивала зі своєю мамою ще тиждень тому.

Дика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукніДика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукніДика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукніНовий спокусливий образ зірки (фото: instagram.com/beyonce)

Для виходу у світ 38-річна співачка вибрала черговий ефектний образ: сукня міді з незвичайним корсетом леопардового з зеленим відтінком забарвлення, рукавички їм в тон, а також босоніжки на високій шпильці. Розбавили наряд окуляри cat eye в білій оправі, зелений клатч під крокодилячу шкіру, а також великі зелені сережки і кільце з каменями, надіте на рукавичку. Завершували лук макіяж в коричневих тонах і незвичайна зачіска: волосся Бейонсе заплела в дрібні коси на африканський манер. Таке вбрання повною мірою продемонструвало пишні форми знаменитої красуні, зробивши її максимально звабливою.

Дика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукніДика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукніОбраз продуманий до дрібниць (фото: instagram.com/beyonce)

Пости діви набрали, як завжди, масу лайків – образ дівчини високо оцінили близько 3 мільйонів чоловік – і коментарів. "Королева", "Ти прекрасна", "Кішечка", "Ідеальна", "Чудова", "Легенда, ікона...", – не перестають сипатися на Бейонсе компліменти.

Дика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукніДика кішечка: Бейонсе похвалилася спокусливими формами в леопардовій сукніБейонсе любить ефектні вбрання (фото: instagram.com/beyonce)

Нагадаємо, співачка любить яскраві вбрання. Один з найбільш яскравих образів їй створили для благодійного вечора, влаштованого чоловіком співачки, репером Джей-Зі. На івент співачка вирушила в "голій" сукні з пір'ям від Roberto Cavalli, яка, до речі, була виготовлено в єдиному екземплярі. Вбрання з блискучої напівпрозорої тканини з високим розрізом на нозі і пишним пір'ям на грудях наробив багато галасу в мережі і зібрало масу позитивних відгуків.

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