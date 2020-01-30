Зухвалі та небезпечні: Сєдокова, Каменських і Нікітюк показують "найгрубіший" тренд в прикрасах 2020

В Парижі масштабно пройшов Тиждень високої моди сезону весна-літо 2020. Fashion-ЗМІ поспішають підвести підсумки і визначити тренди майбутнього модного сезону. Як завжди, мова йде не тільки про стильні комбінації на всі випадки життя. Образ буде вважатися неповним, якщо не розбавити його яскравими аксесуарами. До того ж, саме аксесуари здатні підкреслити вашу індивідуальність і зробити ефектним навіть "найнудніший" базовий образ. Головне — вміти правильно ці акценти розставляти. Якщо ж ви не впевнені в своїх силах, на допомогу приходять приклади зоряних красунь.

Як і з чим поєднувати намисто-ланцюг: зоряний приклад

Серед трендів в прикрасах на 2020 явну лідируючу позицію займають масивні ланки, які вітаються в кольє, браслетах і навіть сережках. Масивне кольє з ланок увірвалося в fashion-світ ще в минулому сезоні. Однак цей аксесуар настільки активно зарекомендував себе, що провідні кутюр'є не поспішають відмовлятися від ланцюгів і в 2020 році. Настя Каменських, Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Джамала і ряд інших українських селебрітіс вже приміряли "зухвалий" тренд. Вивчаємо "зоряні уроки".

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Солістка групи "Время и Стекло", як завжди, на хвилі всіх трендів. Українська співачка одна з перших "перевіряє на міцність" актуальні новинки. Звичайно ж, красуня не змогла пройти повз зухвалої "історії з ланцюгами". В арсеналі прикрас Дорофевої знайшлося місце для золотих кольє на будь-який смак: від масивних замків до більш спокійного чокера.

Настя Каменських

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських віддала перевагу "класиці" — великому кольє зі срібних масивних ланок. При цьому в поєднанні з джинсовою курткою, топом, грайливою високою зачіскою аксесуар виглядає по-дівочому ніжно. А ось сміливість інших своїх образів (наприклад, зйомки кліпу ELEFANTE) Настя навпаки підкреслює більш яскравими металевими аксесуарами.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Золоте кольє з замочком у вигляді зірки — аксесуар-фаворит в колекції телеведучої. Сорочки, топи, жакети — Нікітюк особистим стильним прикладом доводить, що ланки можуть гармонійно виглядати в будь-якому образі, навіть у діловому луці. До речі, Леся — одна з небагатьох, хто приміряв також трендовий браслет. Масивний аксесуар вигідно підкреслить тонкі зап'ястя своєї власниці.

Катя Осадча

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

А от Катя Осадча не ризикує носити масивні ланцюги. Незмінна ведуча програми "Світське життя" віддає перевагу більш ніжним золотим кольє, які звертають увагу на тонку довгу шию.

Юлія Саніна

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна — відома експериментатор. Українська виконавиця приміряє будь-які тренди і сама їх задає. При цьому із завидною регулярністю Саніна ніколи не програє в цій гонці — їй до лиця буквально все! Ланками Саніна підкреслює свої "бунтарські" образи, використовуючи комплект кольє і сережок.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Співачка та екс-"ВІА Гра" Анна Сєдокова масивними золотими і багатошаровими ланцюгами підкреслює силу пікантних образів. Зверніть увагу, наскільки гармонійно золото поєднується з "хижим" принтом — ідеальне поєднання.

Джамала, Злата Огнєвіч, Регіна Тодоренко та інші

Також розглянемо, як трендовий аксесуар весни-літа 2020 в своїх образах поєднують інші українські селебрітіс. Абсолютно точно можна стверджувати, що ланки — не тільки "аксесуар для реперів та байкерів". Вишукане кольє, масивний браслет або витончені сережки можуть чудово доповнювати діловий або вечірній аутфіт.

Джамала грає з трендами 90-х (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Регіна Тодоренко вибрала більш ніжний варіант (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Злата Огнєвіч вибирає багатошаровість (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Екс-Ассоль Катерина Гуменюк показує ідеальний вечірній образ з ланцюжком (фото: instagram.com/assolmusic)

Реп-виконавиця Alyona Alyona без масивних кольє "не виходить"

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