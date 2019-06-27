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З декольте і голими ногами: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектним міні

Lite » Мода 27.06.2019 - 21:29
З декольте і голими ногами: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектним міні
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Знаменита красуня показала новий образ

Ешлі Грем – одна з небагатьох пишнотілих моделей, яким вдалося домогтися світового визнання. Причому дівчина не стала спочивати на лаврах, а активно розгорнула кампанію, спрямовану на підтримку жінок всіх комплекцій. Вона випускає власну лінію білизни, розраховану на будь-які параметри. А також регулярно закликає своїх фоловерів любити себе такими, які вони є. У численних інтерв'ю Ешлі розповідає про важливість прийняття свого тіла, а також піднімає тему затребуваності нестандартних моделей в fashion-індустрії.

З декольте і голими ногами: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектним мініЗ декольте і голими ногами: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектним мініЗ декольте і голими ногами: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектним мініНовий гламурний образ Ешлі припав до смаку її фоловерам (фото: instagram.com/ashleygraham)

Її Instagram давно став джерелом позитивних думок, яскравих фото і життєстверджуючих цитат. За позитив, красу, а також масу стильних образів Ешлі і обожнюють жінки по всьому світу. На сьогодні її обліковий запис налічує близько 9 мільйонів послідовувачів. Тому дівчина намагається регулярно поповнювати "коллекцию" модних луків. Кілька годин тому вона опублікувала новий пост. 31-річна красуня вирішила зіграти на класиці, вибравши для виходу маленьке чорне плаття.

З декольте і голими ногами: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектним мініМодель випускає власну лінію білизни (фото: instagram.com/ashleygraham)

Плаття в дрібний золотистий горошок приталеного силуету, з довгими рукавами, значним вирізом і кокетливою оборкою вона доповнила золотистими ж босоніжками на високому каблуці. Такий наряд підкреслив її ефектну зовнішність і зорово зробив максимально стрункою. Доповнили його висока укладка, вишукані золоті прикраси, а також макіяж з акцентом на бездоганну шкіру Ешлі і виразні очі.

З декольте і голими ногами: модель plus-size Ешлі Грем підкреслила пишні форми ефектним мініЕшлі любить пожартувати над собою (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель виклала у своєму акаунті відразу кілька фото, давши шанувальникам можливість добре себе розглянути. Вона позує в кімнаті, заставленій зеленими рослинами, а також на вулиці. Знімки вона супроводила милими підписами: "Рослини – відмінний аксесуар", "Кидай свої діаманти в небо, якщо відчуваєш енергію...". Шанувальники, як завжди, дуже бурхливо відреагували на такий незвичайний спосіб, зауваживши, що сукня і макіяж Ешлі вище всяких похвал.

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