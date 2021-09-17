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Чорні колготки і монолук: Андре Тан розповів, які помилки здатні вбити стиль цієї осені

Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб навчитися стильно одягатися, для початку варто хоча б не допускати кричущих помилок в щоденному луці.

Український дизайнер Андре Тан в своєму Instagram розповів, які помилки здатні просто зарубати стиль на корені.

Головні помилки в стилі, які може допустити кожна

  • Порушити правила багатошаровості

Я повторював і буду повторювати: перший шар в таких образах не повинен бути щільніше другого! Інакше ваш образ вийде неохайним, буде багато зайвих складок. У цьому сезоні підіть на експеримент: під низ надіньте напівприлеглий кардиган, а зверху - куртку, жакет або стильний плащ. Ви виграєте на контрасті фактур.

  • Чорні колготки - не панацея

У поєднанні чорні колготки + всі речі в гардеробі = вам не можна виходити з дому! А ось кольорові колготки і колготки з принтами - хітяри сезону! Чорний щільний капрон з розсипом білих горошків, ромбовидна клітина, коса смужка на мікрофібрі або просто яскрава пара - варіантів безліч.

  • Чорний монолук - осіння депресія

Чи не заганяйте самі себе в апатію і осінню нудьгу... Хлюпніть фарб в повсякденність! Задумалися над покупкою чергового темного жакета? Краще придбайте шапочку яскравого тону і переверніть образ з ніг на голову!

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

  • Боязнь експериментів

Експериментуючи, рекомендую спиратися на класичні речі простого крою. Якщо ви зробите все грамотно, предмети гардероба НЕ будуть перебивати один одного і вибиватися із загальної концепції лука. Тренуйте надивленість.

  • Досить все заправляти!

Якщо ви думаєте, що вічно заправляючи речі там, де потрібно і де не треба, ви робите свою фігуру стрункішою, то ви глибоко помиляєтеся. Нехай краще ваш модний светр сидить навипуск і вільно, тоді пропорції фігури будуть врівноважені. Завдяки правильній довжині спідниці (до середини ікри), таке поєднання особливо актуально в кежуал-образах.

Як одягнутися стильно цієї осені (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше стиліст назвала найвдаліше поєднання кольорів цієї осені.

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