Чорні колготки і монолук: Андре Тан розповів, які помилки здатні вбити стиль цієї осені

Головні помилки в стилі, які може допустити кожна

Порушити правила багатошаровості

Я повторював і буду повторювати: перший шар в таких образах не повинен бути щільніше другого! Інакше ваш образ вийде неохайним, буде багато зайвих складок. У цьому сезоні підіть на експеримент: під низ надіньте напівприлеглий кардиган, а зверху - куртку, жакет або стильний плащ. Ви виграєте на контрасті фактур.

Чорні колготки - не панацея

У поєднанні чорні колготки + всі речі в гардеробі = вам не можна виходити з дому! А ось кольорові колготки і колготки з принтами - хітяри сезону! Чорний щільний капрон з розсипом білих горошків, ромбовидна клітина, коса смужка на мікрофібрі або просто яскрава пара - варіантів безліч.

Чорний монолук - осіння депресія

Чи не заганяйте самі себе в апатію і осінню нудьгу... Хлюпніть фарб в повсякденність! Задумалися над покупкою чергового темного жакета? Краще придбайте шапочку яскравого тону і переверніть образ з ніг на голову!

Незаправлені водолазки і пальто до колін: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Боязнь експериментів

Експериментуючи, рекомендую спиратися на класичні речі простого крою. Якщо ви зробите все грамотно, предмети гардероба НЕ будуть перебивати один одного і вибиватися із загальної концепції лука. Тренуйте надивленість.

Досить все заправляти!

Якщо ви думаєте, що вічно заправляючи речі там, де потрібно і де не треба, ви робите свою фігуру стрункішою, то ви глибоко помиляєтеся. Нехай краще ваш модний светр сидить навипуск і вільно, тоді пропорції фігури будуть врівноважені. Завдяки правильній довжині спідниці (до середини ікри), таке поєднання особливо актуально в кежуал-образах.

Як одягнутися стильно цієї осені (фото: instagram.com/andre_tan_official)