Буде гаряче: Розі Хантігтон-Уайтлі показала пікантні знімки в нижній білизні

Колекція Rosie Lingerie для Marks & Spencer надійде в продаж вже цього літа

Что мы будем носить этим летом: изучаем тренды нижнего белья от Рози Хантигтон-Уайтли.

31-летняя Рози Хантигтон-Уайтли успевает все: строить успешную карьеру, заниматься воспитанием маленького Джека Оскара Стетхэма, уделять время мужу, а еще – делиться секретами красоты. Ее Instagram – бесконечный источник идей для стильных образов и макияжа. Неудивительно, что множество брендов приглашают ее к сотрудничеству.

Роскошная Рози Хантигтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Так, на ее счету – множество успешных запусков парфюмерии и косметики. А недавно модель даже представила свою собственную косметическую марку ROSE INC, которая стремительно набирает популярность. Интересно, что на официальной странице бренда можно найти не только информацию о продуктах ROSE INC, этот кладезь советов и секретов от знаменитости и ее звездных коллег.

Фото: instagram.com/rosiehw

Не менее успешные проекты она создает и с брендами одежды. Самая известная из которых, безусловно, с брендом Marks & Spencer. Совместно они выпускали несколько линий нижнего белья в разных стилях. И, похоже, скоро нас ждет нечто новое. На своей странице Рози поделилась кадрами из свежей фотосессии и написала:

"Примеряю вещи из Rosie Lingerie, которые снимаем сегодня. Люблю эту новую коллекцию, которая выйдет уже этим летом".

Рози Хантигтон-Уайтли демонстрирует белье из коллекции Rosie Lingerie (фото: instagram.com/rosiehw)

Судя по комплектам, которые выставила на своей странице Рози, в моде будет не максимальная оголенность, а ретро-мотивы, сдержанность и необычный дизайн. Которые, тем не менее, смотрятся невероятно сексуально.

Большая любительница цветочных принтов, в этот раз супермодель отвела им в коллекции должное место. Но не оставила без внимания однотонные ткани: белый, изумрудный и соблазнительные черный. Украшают белье кружевные вставки – еще одна слабость Рози.

Напомним, что в Милане тем временем стартовала Неделя моды. Своим стильным и элегантным образом уже успела удивить супермодель Ирина Шейк.

Также отметим, что в Лондоне прошел показ яркой и смелой коллекция Richard Quinn AW19.