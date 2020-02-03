Штани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобою

Ікона стилю не догодила шанувальникам
Вікторія Бекхем – визнана ікона стилю і один з найпопулярніших дизайнерів у світі. Вона вміє створювати трендові речі, а також сама демонструвати найбільш вигідні поєднання з ними. Найчастіше 45-річна модна діва вирушає на світські події в одязі власної марки і збирає тільки позитивні відгуки. Але бувають випадки, коли і вона потрапляє під «роздачу» від користувачів мережі. Останній вихід зірки, приміром, вже наробив шуму чкерез свій нібито невідповідний розмір.
Так, на вечірку, влаштовану після церемонії вручення нагород BAFTA 2020, Вікторія прийшла в білосніжному костюмі зі своєї колекції VBSS20. Образ склали біла блузка з чорним бантом і жабо, білий вільного крою піджак з чорними ґудзиками, а також штани – широкі та довгі. Надто довгі і вільні, зовсім не за розміром для тендітної фігури Вікторії, як здалося фоловерам. Фото з івенту Вікторія показала у своєму мікроблозі, і послідовувачі почали писати під ним неприємні коментарі:
Прінтскріни коментарів (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Втім, віддані шанувальники Вікторії знають, що вона обожнює речі оверсайз і з задоволенням вводить їх кожну свою колекцію. А тому вони лише зазначили, що виглядає як завжди: неймовірно стильно і привабливо.
Вікторія в речах з весняної колекції (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Сама зірка не звертає уваги на думку недоброзичливців. Мама 4-х дітей має ідеальні параметри і може дозволити собі будь-які стильні експерименти. Днями вона приміряла облягаючий шкіряну спідницю, двоколірний светр і яскраво-сині панчохи-чоботи – також з нової колекції. Прийдешня весна обіцяє бути яскравою!