Штани, як на вішалці: Вікторія Бекхем обурила мережу надмірною худобою

Вікторія Бекхем – визнана ікона стилю і один з найпопулярніших дизайнерів у світі. Вона вміє створювати трендові речі, а також сама демонструвати найбільш вигідні поєднання з ними. Найчастіше 45-річна модна діва вирушає на світські події в одязі власної марки і збирає тільки позитивні відгуки. Але бувають випадки, коли і вона потрапляє під «роздачу» від користувачів мережі. Останній вихід зірки, приміром, вже наробив шуму чкерез свій нібито невідповідний розмір.

Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/britishvogue; instagram.com/victoriabeckham)

Так, на вечірку, влаштовану після церемонії вручення нагород BAFTA 2020, Вікторія прийшла в білосніжному костюмі зі своєї колекції VBSS20. Образ склали біла блузка з чорним бантом і жабо, білий вільного крою піджак з чорними ґудзиками, а також штани – широкі та довгі. Надто довгі і вільні, зовсім не за розміром для тендітної фігури Вікторії, як здалося фоловерам. Фото з івенту Вікторія показала у своєму мікроблозі, і послідовувачі почали писати під ним неприємні коментарі:

Штани як на вішалці

Чи можу я запитати, що сталося з низом твоїх штанів? Вони просто тягнуться по підлозі. Вони постраждають від цього

Мені не подобаються штани, які тягнуться по підлозі. Це не елегантно

О боже, твої штанини просто на підлозі!

Прінтскріни коментарів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Втім, віддані шанувальники Вікторії знають, що вона обожнює речі оверсайз і з задоволенням вводить їх кожну свою колекцію. А тому вони лише зазначили, що виглядає як завжди: неймовірно стильно і привабливо.

Вікторія в речах з весняної колекції (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама зірка не звертає уваги на думку недоброзичливців. Мама 4-х дітей має ідеальні параметри і може дозволити собі будь-які стильні експерименти. Днями вона приміряла облягаючий шкіряну спідницю, двоколірний светр і яскраво-сині панчохи-чоботи – також з нової колекції. Прийдешня весна обіцяє бути яскравою!