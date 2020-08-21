У ботфортах і без спідниці: Ірина Шейк в пікантному вбранні спокусила ідеальним тілом

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показала нову зйомку

Ірина Шейк стала героїнею нової зйомки для журналу W Magazine, де позує в пікантному вбранні від свого кращого друга – креативного директора Burberry Рікардо Тіші. На 34-річній моделі одягнуті високі шкіряні чоботи, об'ємний светр в чорно-білу смугу, а також колготки. Волосся знаменитої красуні зібране в кінський хвіст, у натуральному макіяжі акцент зробилено на очах. Виглядала Ірина спокусливо і стильно. Вона присіла навпочіпки, дивлячись в камеру зухвало і з викликом. У підписі до світлини вона додала коментар, в якому розповіла про зустріч з улюбленим дизайнером.

Ірина Шейк в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

«Я так добре пам'ятаю, як під час кастингу на мене дивився Ріккардо. Він курив, і здавалося, що я знаю його десятиліттями. Особливість Ріккардо в тому, що він любить різні жіночі тіла і форми, і він знає, як їх одягати. Він вийшов з родини з вісьмома сестрами, і він дуже любить жінок. Це особливе», – цитувала Шейк уривок з інтерв'ю глянцю. У свої сторіз Ірина додала і ролик в даному образі.

Ірина Шейк і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/irinashayk)

Мережа відреагувала як завжди бурхливо: шанувальники почали обговорювати, як бездоганно виглядає Ірина Шейк. «Приблизно так виглядає любов», «Класний светр, хочу такий же», «Люблю тебе, красуня», «Вогонь», «Ірина – прекрасна чарівна красуня», «Королева», «О боже», «Приваблива леді», – пишуть віддані фанати популярної моделі.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк продемонструвала сумочку культового бренду, лежачи прямо на ліжку у себе вдома. Але погляд фоловерів також був прикутий більше до краси Ірини і її пишних грудей, ніж до дорогого виробу.