Більше руху! Брітні Спірс підкорила спортивною фігурою в спокусливому вбранні

Брітні Спірс продовжує демонструвати спортивний дух, а також фігуру. Дівчина виклала в мережу чергове відео з тренування. На цей раз вона вибрала для занять локацію на природі. «Слава Богу за Матір Природу... Вона моя найкраща подруга на даний момент... Моя нормальна рутина йоги і вправи з вагою завжди змушують мене рухатися! Відмінний день», – написала Брітні.

Брітні Спірс за роботою (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка виконує вправи на гнучкість з елементами йоги, класичні фітнес-вправи, так і силові з гантелями. Виглядає зірка, як завжди, повною ентузіазму і енергії.

Займається Брітні в спокусливому вбранні – чорному топі, який відкриває живіт, а також у зухвалих ультракоротких рожевих шортах у великий чорний горох. В додаток до них вона підібрала помаранчеві кросівки з білими шкарпетками. Волосся вона заплела у високий хвіст, а макіяж залишила «фірмовий» – своїм smoky Брітні не змінює навіть на тренуваннях.

Шкіра повинна дихати, вважає Брітні (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

До речі, нещодавно вона вперше за довгий час показала обличчя практично без косметики. 37-річна зірка займається плаванням, встановивши свій особистий рекорд. Досягненнями вона похвалилася в мікроблозі, прикріпивши і ролик.

«Так, я зробила сьогодні свій виклик – 60 кіл, і так, це було важко! Коли я плаваю по колу вранці, я потім повинна подрімати... Вода змушує мене спати, як дитина! Хто-небудь знає про новий бренд кави? Як би то не було... такий блискучий сліпучий день... сонце таке прекрасне... воно змушує басейн так блищати! P. S.: Вибачте, я не завдала косметику, але іноді обличчя дівчини повинно дихати».