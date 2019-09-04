У боді і ботфортах: Кендалл Дженнер показала досконале тіло у відвертій зйомці

Кендалл Дженнер стала обличчям нової провокаційною зйомки для взуттєвого бренду Stuart Weitzman. Дівчина знялася в чорному боді з високими вирізами на стегнах і на грудях, а також в елегантних замшевих ботфортах на стійкому каблуці. Доповнили образ укладка з гладко зачесаним волоссям і випущеними пасмами, а також макіяж в нюдовых тонах.

Кендалл Дженнер вновой промо-кампанії (фото:instagram.com/stuartweitzman)

У рекламному ролику знаменита красуня разом з двома дівчатами танцює і приймає акробатичні пози. На фото вона також показала вельми незвичайні ракурси. Кендалл позує, стоячи на колінах і витягнувши ногу або стоячи на лопатках, як в йозі. Тим самим, мабуть, творці хотіли продемонструвати безумовний комфорт взуття в будь-яких обставинах. Заодно їм вдалося вкотре показати досконале тіло найбільш високооплачуваною моделі світу: її нескінченно довгі стрункі ноги, точені руки, тонку талію і звабливі груди.

Зніматися голою для Кендалл не проблема (фото: instagram.com/stuartweitzman)

"Ці ноги!", "Це просто досконало", "Ці ноги найдовші з усіх, що я бачила...!", "Вау", – подібні коментарі продовжують сипатися на зірку. Фото, яке вона опублікувала, до речі, вже набрало понад мільйон лайків. До речі, хоча Кендалл не настільки активна в мережі, як інші сестри, армія фоловерів на її мікроблозі продовжує неухильно зростати. Зараз їх кількість вже налічує близько 115 мільйонів.

За лаштунками зйомок (фото: instagram.com/stuartweitzman)

Як відомо, Кендалл часто знімається в провокаційних кампаніях. Постать дівчини і її вроджена сексуальність – нескінченне джерело натхнення для майстрів б'юті- і фешн-бізнесу. Сама вона також не проти похизуватися формами, радуючи шанувальників сексуальними селфі. Приміром, нещодавно вона знялася разом зі своєю старшою сестрою Кім Кардашьян. Кадр опублікувала Кім, підписавши, що в нескінченних подорожах дуже сумує за своїм сестрами.