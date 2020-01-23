У блискучому total black: Розі Хантінгтон-Уайтлі показала досконале тіло в спокусливому вбранні

Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала новим ефектним виходом. 32-річна модель відвідала вечірку, влаштовану косметичним брендом Hourglass. З цією маркою відому британську красуню пов'язує давня і тісна співпраця. А вчора вони презентували новий продукт, розроблений спільно з Роузі – тональний засіб Vanish. Розкішний івент пройшов у вишуканому готелі Connaught і вимагав не менш вишуканого вбрання. Але Роузі не звикати вражати своїми вечірніми образами.

Роузі знову вибрала чорний (фото: instagram.com/rosiehw)

На заході дівчина Джейсона Стетхема з'явилася в одному зі своїх улюблених відтінків – чорному. Total black образ склали закрита сукня з одним рукавом і високим розрізом по нозі, зшита з блискучої тканини, а також витончені босоніжки з каменями від Gianvito Rossi. Зверху визнана ікона стилю накинула довге пальто. Завершували лук макіяж з бронзовими тінями і чуттєвими губами, а також укладка з легкими хвилями.

Роузі і Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Цікаво, що на івент модель прибула одна, супроводжували дівчину тільки охоронці. Втім, Роузі не часто виходить у світ зі своїм коханим. Один з останніх заходів, де пара з'явилася разом, премія була Harper's Bazaar Women of the Year Awards, влаштована британським Harper's Bazaar у Лондоні. Коханий і батько її дитини – голлівудський актор Джейсон Стетхем – не міг пропустити цей вечір, так як Хантінгтон-Уайтлі отримувала нагороду від видання. Вона удостоїлася звання "Жінка року", на думку редакції. Пара обрала вбрання в одній гаммі і виглядала дуже гармонійно і стильно. Втім, Роузі вміє кожен образ зробити ефектним і модним.

Модель – справжня ікона стилю (фото: instagram.com/rosiehw)

Нещодавно дівчина вкотре зробила підбірку образів, показавши масу стильних сполучень. Шанувальники обожнюють подібні "рубрики" своєї улюблениці і завжди просять в коментарях робити більше подібних постів. Підтримуємо!