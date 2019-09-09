Вагітна Ешлі Грем засвітила розкішні форми в пікантному вбранні

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель знімається у новій рекламній кампанії

Ешлі Грем вважає, що вагітність – не перешкода ні роботі, ні виходам у відвертих вбраннях. Так, нещодавно вона з'явилася на церемонії Fashion Media Awards 2019 в облягаючому одязі. Червона латексна сукня підкреслила видатні форми моделі і її помітно кругленький животик. Дівчина із задоволенням позувала фотографам і була в піднесеному настрої.

Ешлі нічого приховувати (фото: instagram.com/ashleygraham)

Пізніше вона засвітилася на світському івенті BAZAARicons. Тут тони блищала в чорній сукні з прозорою спідницею, прикрашеною по краю пір'ям. Вельми пікантний образ доповнили босоніжки на значній шпильці і гладко зачесане волосся.

Ешлі в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

А кілька годин тому вона поділилася новим відео, де демонструє стильні речі, а також і свою розкішну фігуру. Ешлі, яка давно співпрацює з брендом Marina Rinaldi, представляє нову лінію. Дівчина приміряла злитий чорний купальник, що демонструє її пишні груди і розкішні форми, зверху на який накинула білу сорочку. Вечірній макіяж і великі сережки у вухах завершують вельми спокусливий лук.

Ешлі в нової рекламної кампанії (відео: instagram.com/ashleygraham)

"На знімальному майданчику з @marina.rinaldi сьогодні проводиться спеціальна кампанія! Я так схвильована цією колекцією, тому що вона ідеально підходить для жінки будь-якої форми, вагітної чи ні!" – написала під відео Грем.

Ешлі на подіумі (фото: сториз instagram.com/ashleygraham)

Також у минулі вихідні вагітна манекенниця пройшлася по подіуму на показі знаменитого на весь світ американського бренду Tommy Hilfiger. Ешлі продемонструвала стильний образ: чорне пальто з широким поясом, під яким надіта біла сорочка. Завершували цибулю чорні колготки, босоніжки на значних підборах, картатий шарф і шапочка. Вона взяла участь і в інших показах, тим самим даючи зрозуміти, що енергія її буквально б'є ключем.