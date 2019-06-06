У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLE

Супермодель прикрасила глянець і розповіла про соціальної місії
Наомі Кемпбелл відома не тільки своєю кар'єрою в світі моди, але і благодійною діяльністю. Вона брала активну участь у допомозі людям, постраждалим від урагану Катріна, сирійським біженцям, брала участь у численних кампаніях ООН, захищала природу і виступала проти расової дискримінації... Її активна позиція і нев'януча краса послужили тим, що американський глянець ELLE запросив її прикрасити чергову обкладинку нарівні з іншими супермоделями. Так, іншими зірками номери стали Аня Рубік, Даутцен Крез і Жизель Бюндхен.
Наомі продемонструвала дуже спокусливий образ: біла футболка Dior з промовистим написом Sisterhood Global, яка підкреслила її знамениту стрункість і молодість.
В інтерв'ю Наомі розповіла про те, як вона прийшла до розуміння своєї місії. Так, за словами знаменитості, до збереження природних ресурсів мати привчала її з дитинства, невтомно повторюючи: «Вимкни світло, вимикай воду, будь уважна». Також Кемпбелл прагне проявити усвідомленість при формуванні гардеробу. Наприклад, зберігає і використовує речі, не звертаючи уваги на циклічність трендів. «Мені все одно, скільки років речі. Якщо у мене є прихильність, особливий зв'язок або любов до творчості людини, що її створила, і до дизайну, я її ношу».
Також вона зізналася, що іноді використовує громадський транспорт, що продемонструвала недавня рекламна кампанія Valentino.