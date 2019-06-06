У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLE

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель прикрасила глянець і розповіла про соціальної місії

Наомі Кемпбелл відома не тільки своєю кар'єрою в світі моди, але і благодійною діяльністю. Вона брала активну участь у допомозі людям, постраждалим від урагану Катріна, сирійським біженцям, брала участь у численних кампаніях ООН, захищала природу і виступала проти расової дискримінації... Її активна позиція і нев'януча краса послужили тим, що американський глянець ELLE запросив її прикрасити чергову обкладинку нарівні з іншими супермоделями. Так, іншими зірками номери стали Аня Рубік, Даутцен Крез і Жизель Бюндхен.

Нова обкладинка Наомі (фото: instagram.com/naomi/)

Наомі продемонструвала дуже спокусливий образ: біла футболка Dior з промовистим написом Sisterhood Global, яка підкреслила її знамениту стрункість і молодість.

Бездоганна королева

Просто королева

Ти моя кохана

Либим тебе, Омі

Ти просто ангел

Люба Матінко Христова!

Чудова

Просто вау!

Сестринство виразно глобальне справу! Люблю це

Це потужно

Чудова

Ти КОРОЛЕВА! Я просто люблю тебе!

Приголомшлива і чудова, як завжди, ми сумуємо за реальним моделям, як ви

Краща модель коли-небудь, люблю тебе, Наомі

Наомі давно присвятила себе благодійності (фото: instagram.com/naomi)

В інтерв'ю Наомі розповіла про те, як вона прийшла до розуміння своєї місії. Так, за словами знаменитості, до збереження природних ресурсів мати привчала її з дитинства, невтомно повторюючи: «Вимкни світло, вимикай воду, будь уважна». Також Кемпбелл прагне проявити усвідомленість при формуванні гардеробу. Наприклад, зберігає і використовує речі, не звертаючи уваги на циклічність трендів. «Мені все одно, скільки років речі. Якщо у мене є прихильність, особливий зв'язок або любов до творчості людини, що її створила, і до дизайну, я її ношу».

Наомі в сукні Tom Ford (фото: elle.com)

Також вона зізналася, що іноді використовує громадський транспорт, що продемонструвала недавня рекламна кампанія Valentino.