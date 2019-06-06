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У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLE

Lite » Мода 06.06.2019 - 18:56
У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLE
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель прикрасила глянець і розповіла про соціальної місії

Наомі Кемпбелл відома не тільки своєю кар'єрою в світі моди, але і благодійною діяльністю. Вона брала активну участь у допомозі людям, постраждалим від урагану Катріна, сирійським біженцям, брала участь у численних кампаніях ООН, захищала природу і виступала проти расової дискримінації... Її активна позиція і нев'януча краса послужили тим, що американський глянець ELLE запросив її прикрасити чергову обкладинку нарівні з іншими супермоделями. Так, іншими зірками номери стали Аня Рубік, Даутцен Крез і Жизель Бюндхен.

У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLEНова обкладинка Наомі (фото: instagram.com/naomi/)

Наомі продемонструвала дуже спокусливий образ: біла футболка Dior з промовистим написом Sisterhood Global, яка підкреслила її знамениту стрункість і молодість.

  • Бездоганна королева
  • Просто королева
  • Ти моя кохана
  • Либим тебе, Омі
  • Ти просто ангел
  • Люба Матінко Христова!
  • Чудова
  • Просто вау!
  • Сестринство виразно глобальне справу! Люблю це
  • Це потужно
  • Чудова
  • Ти КОРОЛЕВА! Я просто люблю тебе!
  • Приголомшлива і чудова, як завжди, ми сумуємо за реальним моделям, як ви
  • Краща модель коли-небудь, люблю тебе, Наомі

У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLEУ білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLEНаомі давно присвятила себе благодійності (фото: instagram.com/naomi)

В інтерв'ю Наомі розповіла про те, як вона прийшла до розуміння своєї місії. Так, за словами знаменитості, до збереження природних ресурсів мати привчала її з дитинства, невтомно повторюючи: «Вимкни світло, вимикай воду, будь уважна». Також Кемпбелл прагне проявити усвідомленість при формуванні гардеробу. Наприклад, зберігає і використовує речі, не звертаючи уваги на циклічність трендів. «Мені все одно, скільки років речі. Якщо у мене є прихильність, особливий зв'язок або любов до творчості людини, що її створила, і до дизайну, я її ношу».

У білій футболці і з голими ногами: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункою фігурою на обкладинці ELLEНаомі в сукні Tom Ford (фото: elle.com)

Також вона зізналася, що іноді використовує громадський транспорт, що продемонструвала недавня рекламна кампанія Valentino.

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