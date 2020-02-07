У ажурній міні-сукні і з яскравим макіяжем: Кім Кардашьян в спокусливому образі блищить в Лондоні

Кім Кардашьян, яка днями порадувала спільним виходом у світ з коханим чоловіком, вирушила з ним в Лондон. Пара була помічена на вечорі в компанії Рікардо Тіші. Цього разу зірка соцмереж вирішила зробити упор на максимально спокусливий образ. Вона одягла чорне ажурне міні-плаття з високим горлом, довгими рукавами і відвертим декольте. Доповнили образ ультрамодні босоніжки-"змійки".

Кім з чоловіком і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/kimkardashian; принтскрин instagram.com/kkwfando; instagram.com/corinnetaughtyou)

За "обличчя" відповідала популярна серед зірок візажистка Ніккі Вольф (@Nikki_Makeup). Вона створила для Кім оригінальний макіяж з сірими тінями і стрілками на складках повік. Завдяки мейк-апу погляд вийшов максимально "розкритим", величезні, в пів-обличчя очі надали Кім лялькового виду і зробили неймовірно милою. Губи Ніккі залишила нейтральними, з легким блиском. Образ вона вклала у себе на сторінці, тут же зібравши безліч компліментів. Волосся ж зірці завили дрібними хвилями і поклали на рівний проділ.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Нагадаємо, Кім – засновниця власного косметичного бренду – просто одержима макіяжем. Вона бере участь у розробці кожної своєї лінії, перша тестує новинки, а потім із задоволенням експериментує з образами. Іноді, до речі, вони створюють їх разом з молодшою сестрою – 22-річної Кайлі Дженнер, яка не поступається Кім в любові до косметики.

Кайлі і Кім обожнюють створювати макіяж (фото: .instagram.com/kimkardashian)

Нещодавно Кім продемонструвала образ, який створила для неї Кайлі. Дівчина вибрала для нього коричнево-бежеві тони тіней, персикові рум'яна і бежеву помаду для губ. Брови наймолодша мільярдер у світі промалювала трохи товщі звичайного, а також використовувала накладні вії. Тому 39-річна знаменитість виглядала зовсім не так, як зазвичай. До речі, відео створення цього макіяжу можна знайти на офіційному YouTube-каналі сестер.