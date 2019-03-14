"Анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі

Співачка приміряла самий модний тренд цього сезону
Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас совмещает работу с отдыхом в жарком Майами, поделилась в сети новым стильным образом. Артистка решила примерить самый модный тренд этого сезона - анималистичный принт.
На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в спортивном костюме леопардовой расцветки с белыми вставками и белых кроссовках. Лобода дополнила образ солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.
"лови, цени момент до того, как он станет воспоминанием..." - философски подписала публикацию исполнительница.
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Однако мнения поклонников относительно наряда артистки разделились - некоторым он показался очень стильным, другие же посчитали его не самым удачным и даже назвали "убожеством".
Однако другие выражают иную точку зрения.
Напомним, обольстительная Светлана Лобода оголила грудь на камеру, чем вызвала восторг поклонников.
Ранее Светлана Лобода записала саундтрек к популярному реалити-шоу.