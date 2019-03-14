"Анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі

Співачка приміряла самий модний тренд цього сезону

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас совмещает работу с отдыхом в жарком Майами, поделилась в сети новым стильным образом. Артистка решила примерить самый модный тренд этого сезона - анималистичный принт.

На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в спортивном костюме леопардовой расцветки с белыми вставками и белых кроссовках. Лобода дополнила образ солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

"лови, цени момент до того, как он станет воспоминанием..." - философски подписала публикацию исполнительница.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Однако мнения поклонников относительно наряда артистки разделились - некоторым он показался очень стильным, другие же посчитали его не самым удачным и даже назвали "убожеством".

"Какой же стиль";

"Офигенная";

"Стильненько";

"Superstar";

"Шикарная";

"Идеальная";

"Классный костюм";

"Ну как обожаю ваш style";

"Как всегда на стиле", - пишет часть подписчиков.

Однако другие выражают иную точку зрения.

"Чуть-чуть женственности не помешало бы...а то одно и то же одни спортивные костюмы...";

"Это не стиль это убожество";

"Че за кроссы отстойные?";

"Как можно такой стиль любить!" - недоумевают некоторые фаны Лободы.

Напомним, обольстительная Светлана Лобода оголила грудь на камеру, чем вызвала восторг поклонников.

Ранее Светлана Лобода записала саундтрек к популярному реалити-шоу.