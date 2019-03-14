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"Анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі


Співачка приміряла самий модний тренд цього сезону

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас совмещает работу с отдыхом в жарком Майами, поделилась в сети новым стильным образом. Артистка решила примерить самый модный тренд этого сезона - анималистичный принт.

На фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в спортивном костюме леопардовой расцветки с белыми вставками и белых кроссовках. Лобода дополнила образ солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

"лови, цени момент до того, как он станет воспоминанием..." - философски подписала публикацию исполнительница.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Однако мнения поклонников относительно наряда артистки разделились - некоторым он показался очень стильным, другие же посчитали его не самым удачным и даже назвали "убожеством".

  • "Какой же стиль";
  • "Офигенная";
  • "Стильненько";
  • "Superstar";
  • "Шикарная";
  • "Идеальная";
  • "Классный костюм";
  • "Ну как обожаю ваш style";
  • "Как всегда на стиле", - пишет часть подписчиков.

Однако другие выражают иную точку зрения.

  • "Чуть-чуть женственности не помешало бы...а то одно и то же одни спортивные костюмы...";
  • "Это не стиль это убожество";
  • "Че за кроссы отстойные?";
  • "Как можно такой стиль любить!" - недоумевают некоторые фаны Лободы.

Напомним, обольстительная Светлана Лобода оголила грудь на камеру, чем вызвала восторг поклонников.

Ранее Светлана Лобода записала саундтрек к популярному реалити-шоу.

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