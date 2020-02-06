Алессандра Амбросіо в спокусливому вбранні блиснула тонкою талією і відвертим декольте

Алессандра Амбросіо, яка днями показала зворушливі сімейні кадри, вирішила повернутися до роботи. Дівчина стала почесною гостею заходу, влаштованого Variety і Armani Beauty – Makeup Artistry Dinner 2020. На івенті вона з'явилася в незвичайному образі, який підкреслив всі достоїнства фігури супермоделі: тонку талію, стрункі ноги і пишні груди.

Ансамбль склали завужені брюки з оксамиту, піджак з відвертим декольте, надітий на голе тіло, а також витончені босоніжки на шпильці. Доповнили образ широкий ремінь, а також великі сріблясті сережки. Останній штрих – незвичайна укладка на одну сторону і макіяж з сірими тінями в тон наряду.

Алессандра на івенті (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра виглядала настільки вишукано і розкішно, що просто підірвала мережу – шанувальники засипали її похвалами і компліментами. Сама 38-річна модель свої слова захоплення віддала улюбленому візажисту Кароліні Гонсалес (Carolina Gonzalez), яку на цьому вечорі відзначили за досягнення в б'юті-індустрії. Амбросіо опублікувала кілька фото з Кароліною і написала: "На честь мого дорогого друга і чудового візажиста @cgonzalezbeauty!!! Мама, я так сильно тебе люблю і дуже пишаюся тим, що ти в моєму житті", – написала розчулена зірка.

Амбросіо і її улюблений візажист (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ще одне свято, яке не могла обійти стороною знаменита красуня – день народження улюбленого тата, Луїса Ніколау Амбросіо. В честь такої події дівчина показала загальне фото з батьками та своїми дітьми і залишила зворушливе привітання: "З днем народження, тато!!! Бажаємо тобі всього найкращого в цьому світі!!! Спасибі, що надихаєш нас... ми любимо тебе нескінченно".

Алессандра з сім'єю (фото: instagram.com/alessandraambrosio)