54-річна Моніка Беллуччі захоплює пишними грудьми і квітучим зовнішнім виглядом

Актриса порадувала фанатів "гарячим" фото
Моніка Беллуччі в свої 54 роки виглядає так розкішно, що може дозволити собі будь-які наряди, а також участь у відвертих зйомках. Так, за останній час вона показала відразу кілька подібних кампаній, знявшись напівоголеною для видань Madame Figaro і Vanity Fair. Фото з них вона продовжує постити досі.
Кілька годин тому на її сторінці з'явився знімок, де італійська зірка з'явилася в спокусливій чорній сукні зі спущеними плечима і глибоким декольте. Таке вбрання відмінно підкреслило її струнку фігуру і пишні груди. Волосся красуні вільно спадає з плечей, а на лиці нанесено легкий макіяж в золотистих відтінках. З аксесуарів Моніка залишила тільки тонкий браслет від свого улюбленого бренду Cartier.
Шанувальники, які обожнюють всі фото Беллуччі, такий гарячий кадр пропустити не могли. Вони почали бурхливо обговорювати, що знаменитість виглядає просто приголомшливо, і її реальний вік вгадати просто неможливо.
Нагадаємо, останнім часом Моніка відвідує багато світських івентів. Так, нещодавно вона блищала на Венеціанському кінофестивалі, пізніше відвідала французький L'Etrange в Forum Des Image. Там був влаштований спецпоказ фільму "Незворотність", де вона зіграла одну з головних ролей. Режисер картини пояснив, що вирішив представити нову версію фільму, щоб глядачам стала зрозуміла хронологія. Як відомо, в оригіналі дії розгортаються в зворотному порядку, і деякі нюанси залишалися неясними.
Після цього Беллуччі вирушила в Бельгію на фестиваль Filmfestival Oostende 2019. Тут, в Остенді, відбулася прем'єра нового фільму за участю зірки – "Павук у павутинні" (Spider in the Web). Для цієї події Моніка вибрала один зі своїх улюблених відтінків і фасонів. Вона блищала в довгій чорній хвилястій сукні з широким поясом на талії. Сама актриса ще не встигла поділитися фото з фанатами.