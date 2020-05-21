49-річна Клаудія Шиффер похвалилася ідеальним тілом в спокусливій зйомці для глянцю

Клаудіа Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Модель святкує 30 років кар'єри

Клаудіа Шиффер прикрасила нову глянцеву обкладинку. 49-річна супермодель стала героїнею зйомки для французької версії популярного модного видання Elle. «На обкладинці нашого журналу ELLE на цьому тижні. Краса назавжди, Клаудія Шиффер відзначає 30 років своєї кар'єри разом з нами. Відкрийте для себе її 9 порад по красі, щоб бути на вершині».

Модель в цьому році відзначить 50-річчя (фото: instagram.com/ellefr)

Для зйомки Клаудіа приміряла комбінезон від Versace з ліфом і короткими шортами. Таким чином стилісти зробили акцент на ідеальному тілі супермоделі: тонкій талії, точених руках і ногах, а також розкішних формах. Волосся Шиффер уклали хвилею, а макіяж зробили натуральний. Виглядає вона свіжо і розкішно.

Клаудіа виглядає, як і раніше, розкішно (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Сама Клаудіа запостила деякі кадри з раніше проведеної зйомки для британського Elle. На них вона позує в спокусливому вбранні, включаючи боді леопардового відтінку. Мережа не змогла стримати захвату від того, як неймовірно молодо виглядає супермодель у своєму віці.

Фантастика

Чудова

Вау! Ти просто неймовірно красива

Ти – моя улюблена модель назавжди

Прекрасна чарівна, малятко

Найкрасивіша дівчина в світі

Ікона

Богиня

В чому твій секрет? Ти виглядаєш неймовірно. Так само, як і в 90-х

Супер, нереальна і красива

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/claudiaschiffer)

Нагадаємо, Клаудіа Шиффер – одна з культових моделей, яка нарівні з Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою, Євою Герциговою і Сінді Кроуфорд становила «золотий фонд» 90-х.

До речі, вперше німецька модель з'явилася на обкладинці французького Elle в липні 1988 року. Після цього вона отримала вигідний контракт від дому Chanel, з яким вона досі співпрацює. Клаудіа стала справжньою музою Карла Лагерфельда, який порівнював її з ще однією великою блондинкою – Бріжіт Бардо. Цікаво, що Клаудіа також вважається рекордсменкою за кількістю глянцевих обкладинок – вона навіть занесена в «Книгу рекордів Гіннесса». На 2015-й рік вона з'являлася на різноманітних виданнях більше тисячі разів.

Автор: Міла Іванова