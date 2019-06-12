49-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася стрункою фігурою в чорній мереживній сукні

Кетрін Зета-Джонс давно не радує шанувальників новими робочими проектами, зате на її сторінці в Instagram регулярно з'являються фото. Багато з них демонструють стрункість і справді нев'янучу красу знаменитої голлівудської зірки. Пару днів тому вона показала яскравий літній образ. Кетрін позує в білій довгій сукні з квітковим принтом ніжних відтінків. Доповнили його розкішна зачіска і макіяж в нюдовых тонах. "Скоро літні дні – це просто привід, щоб носити мою @casazetajones сукню скрізь", – написала Кетрін. До речі, Casa Zeta-Jones – це бренд речей для дому, створений актрисою. А кілька годин тому на її сторінці з'явився новий образ.

49-річна актриса знаходиться в прекрасній формі (instagram.com/catherinezetajones)

Кетрін демонструє стильний вечірній лук: вона приміряла маленьке чорне плаття, прикрашене зверху мереживом. На ногах у неї красуються туфлі на невисокому каблуці, волосся зачесане в романтичну укладку-хвилю, а на обличчі – непомітний макіяж. Такий наряд зробив її і без того струнку фігуру просто мініатюрної, а образ – свіжим і молодим. На цьому фото вона також рекламує товари для будинку своєї марки. Але шанувальники акцентували увагу більше на зовнішності зірки.

Яка гарна!

Чудова

Мені подобається твоє плаття

Pretty woman

Виглядаєш приголомшливо

Дуже, дуже красива, дорога

Чорний або червоний, безумовно, ваші кольори!

Браво!

Занадто красива

Завжди прекрасна

Ви стаєте красивіше кожну хвилину

Прекрасна королева

Шикарна красуня в чорній сукні з чарівним обличчям

Завжди елегантна

Кэтрит щедро ділиться секретами нев'янучої краси (фото: instagram.com/catherinezetajones)

До речі, секрети своєї краси Кетрін ніколи не приховувала. Вона не сприймає дієт, але намагається харчуватися тільки тими продуктами, які будуть корисні для організму. Підтримувати себе у формі їй допомагають і регулярні фізичні навантаження. Так, в спортзал вона ходить кілька разів на тиждень. Що стосується щоденного догляду за обличчям, вона намагається не переборщувати з салонними процедурами, роблячи упор на регулярне якісне зволоження. Потрібно визнати, що грошей на красу зірка не шкодує. Як-то актриса поділилася з шанувальниками цілим списком улюблених продуктів по догляду за обличчям, загальна вартість яких тягне приблизно на $2600.