46-річна бурлеск-діва захопила апетитними формами в мереживній білизні

Діта фон Тіз, відома в першу чергу як танцівниця бурлеск-шоу, пін-ап-зірка, модель і колишня дівчина Мериліна Менсона. Але сама знаменитість не раз зізнавалася: вона не збирається все життя танцювати голою на сцені. Щоб забезпечити собі безбідне існування без необхідності виступів, вона організувала власну марку нижньої білизни.

Діта фон Тіз вміє піднести свої творіння (фото: instagram.com/ditavonteeselingerie)

Уміння Діти тонко відчувати потреби жінок і вгадувати бажання чоловіків, а також її вишуканий смак зіграли їй на руку. Незважаючи на величезну конкуренцію, яка панує в цьому бізнесі (сьогодні свої лінії білизни і купальників не випускають тільки ледачі зірки), бренд Dita Von Teese Lingerie виділяється особливим непередаваним шиком і еротизмом.

Моделі білизни зірка розробляє сама (фото: instagram.com/ditavonteeselingerie)

Успіх марки гарантований ще й тому, що рекламувати більшість моделей взялася сама діва. На своїй особистій сторінці в Instagram, де вже більше 2 мільйонів передплатників, вона постійно показує нові комплекти спокусливої білизни та інші предмети власного виробництва.

Діта радує шанувальників "гарячими" фото (фото: instagram.com/ditavonteese)

Кілька годин тому вона продемонструвала черговий з них. Діта постала в смарагдового відтінку мереживному бюстгальтері, трусиках і такого ж відтінку поясі. Ідеальний образ доповнили яскраво-зелені атласні туфельки, панчохи і масивні сережки у вухах. Не обійшлося без фірмового макіяжу з бездоганною порцеляновою шкірою, червоними губами і виразними стрілками. А також без локонів, покладених гладкою хвилею.

Діта фон Тіз випускає лінію нижньої білизни, парфуми, косметику і навіть написала книгу (фото: instagram.com/ditavonteese)

Діта позує в повний зріст, щоб шанувальники могли добре розглянути переваги розкішної білизни. А також, безумовно, всі її жіночі принади, включаючи пишні груди і стегна, тонку талію й стрункі ноги. До речі, 46-річна знаменитість ніколи не приховувала, що вдавалася до послуг пластичних хірургів. Приміром, груди діва збільшила, а знамениту родимку їй намалювали тату-майстри.

Розкішна діва знає, як подати себе (фото: instagram.com/ditavonteese)

Тим не менше, її спокусливий образ, продуманий до дрібниць – справа рук в першу чергу самій фон Тіз. Вона зізнається, що складала його по крупинках, надихаючись фільмами 40-х років і мріючи бути такою ж загадковою і еротичною, як жінки тих часів. Що ж, їй це, безумовно, вдалося!