46-річна бурлеск-діва захопила апетитними формами в мереживній білизні

Діта фон Тіз порадувала шанувальників новим гарячим кадром
Діта фон Тіз, відома в першу чергу як танцівниця бурлеск-шоу, пін-ап-зірка, модель і колишня дівчина Мериліна Менсона. Але сама знаменитість не раз зізнавалася: вона не збирається все життя танцювати голою на сцені. Щоб забезпечити собі безбідне існування без необхідності виступів, вона організувала власну марку нижньої білизни.
Уміння Діти тонко відчувати потреби жінок і вгадувати бажання чоловіків, а також її вишуканий смак зіграли їй на руку. Незважаючи на величезну конкуренцію, яка панує в цьому бізнесі (сьогодні свої лінії білизни і купальників не випускають тільки ледачі зірки), бренд Dita Von Teese Lingerie виділяється особливим непередаваним шиком і еротизмом.
Успіх марки гарантований ще й тому, що рекламувати більшість моделей взялася сама діва. На своїй особистій сторінці в Instagram, де вже більше 2 мільйонів передплатників, вона постійно показує нові комплекти спокусливої білизни та інші предмети власного виробництва.
Кілька годин тому вона продемонструвала черговий з них. Діта постала в смарагдового відтінку мереживному бюстгальтері, трусиках і такого ж відтінку поясі. Ідеальний образ доповнили яскраво-зелені атласні туфельки, панчохи і масивні сережки у вухах. Не обійшлося без фірмового макіяжу з бездоганною порцеляновою шкірою, червоними губами і виразними стрілками. А також без локонів, покладених гладкою хвилею.
Діта позує в повний зріст, щоб шанувальники могли добре розглянути переваги розкішної білизни. А також, безумовно, всі її жіночі принади, включаючи пишні груди і стегна, тонку талію й стрункі ноги. До речі, 46-річна знаменитість ніколи не приховувала, що вдавалася до послуг пластичних хірургів. Приміром, груди діва збільшила, а знамениту родимку їй намалювали тату-майстри.
Тим не менше, її спокусливий образ, продуманий до дрібниць – справа рук в першу чергу самій фон Тіз. Вона зізнається, що складала його по крупинках, надихаючись фільмами 40-х років і мріючи бути такою ж загадковою і еротичною, як жінки тих часів. Що ж, їй це, безумовно, вдалося!