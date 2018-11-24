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"Сміхотворна гра": названо найдурнішу кіносцену десятиліття

Lite » Кіно 24.11.2018 - 11:32

Критики визначилися зі сценою із кіно, яка є найгіршою за останнє десятиліття. Про це повідомляє pink.

"Це хороший фільм про не надто цікавий роман між нудним вампіром і нудною дівчиною. У якийсь момент історія зупиняється на три хвилини, щоб ми могли насолодитися сміховинною грою вампірів в бейсбол. Навіщо це?", - сказав один з них.

Звернемо увагу, що мова йде про першу частину кіносаги, коли сімейство вампірів вирішило чомусь зіграти в бейсбол.

Відео: сцена з кіно (Youtube-канал/Movieclips)

До речі, американський журнал Forbes склав список з п'яти найкращих фільмів жахів, які вийшли в прокат в 2018 році. Лідером рейтингу став фільм "Реінкарнація" режисера Арі Астера. Він є для нього дебютною роботою.

Також ми писали про те, що український мультфільм здобув свою першу перемогу на престижному міжнародному кінофесті.

Рекомендуємо також добірку 5 найбільш жахливих фільмів про Хеллоуїн.

Відео: РБК-Україна

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