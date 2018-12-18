"Секс і нічого особистого": Нікітюк і Притула відвідали прем'єру фільму

Відео: Секс і нічого особистого Офіційний трейлер

У понеділок, 17 грудня у кінотеатрі "Оскар" відбулася найгарячіша прем'єра грудня "Секс і нічого особистого" з Сергієм Притулою та усією знімальною групою фільму. Захід також відвідали багато українських зірок.

Першими стрічку оцінили Сергій Притула, Леся Нікітюк, Олег Тягнибок, Євген Нищук, Зоя Литвин з сином, Олег Михайлюта, Олімпія Вайтмусташ, Євген Кот, Наталія Татаринцева, Ірина Заря, Ірина Костюк, Світлана Вальнова, Василь Хмельницький, Максим Тимошенко, Роман Луцький, Анжеліка Ніколаєва.

Фото: зірки на прем'єрі фільму "Секс і нічого особистого" (прес-служба)

Також серед гостей були помічені Наталія Мазур, Олена-Крістіна Лебідь, Богдан Юсипчук, Іван Пилипець, Олена Лавренюк, Ганна Жижа, Макс Назаров і багато інших.

Фото: зірки на прем'єрі фільму "Секс і нічого особистого" (прес-служба)

У фільмі розповідається про те, що чоловіче его – це дуже крихка структура, яку дуже легко зачепити. Особливо коли це стосується його статевого життя. Якщо йому говорять, що в сексі він нічого не коштує – це удар нижче пояса, який важко буде пережити. Така історія трапилася з Сергієм, і почув він це приниження від своєї дівчини, з якою хотів одружитися.

Щоб хоч якось виправити ситуацію, чоловік летить в Прагу на Новий рік, де його друг Василь постарається зробити з нього справжнього мачо. Найкраще місце для цього – стриптиз-клуб. Але за одну ніч Сергій недалеко просунувся в майстерності сексу, адже його все так само продовжують відшивати. Але одна стриптизерка на ім'я Діана вирішила допомогти бідоласі і дати йому кілька уроків пікапа. Тоді ж у Прагу прилетіла його ревнива дівчина, яка вже сама не рада таким урокам свого хлопця.



На екранах українських кінотеатром фільм "Секс і нічого особистого" стартує з 20 грудня.

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