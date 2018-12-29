Зробіть правильний вибір: що чекає кожен знак Зодіаку 29 грудня

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Будьте обережніше зі словами і діями в цей день

Сьогодні Місяць у Терезах обіцяє приємні бесіди та гарний настрій. Однак можуть виникнути труднощі: якщо будете хапатися за безліч справ, то зазнаєте поразки.

Зірки радять знайти оптимальний варіант і відсіяти зайве. 29 грудня вам доведеться згадати про об'єктивність і відповідальність. Підходьте до всього з більшою критичністю.

Овен

Цей день може піднести безліч подарунків і сюрпризів. Він сприятливий для активних дій у сфері бізнесу. У працівників з'явиться можливість піднятися на сходинку вище по службовій драбині, а ось вдома обстановка буде дещо натягнутою.

Телець

Сьогодні зірки радять зайнятися плануванням і рекомендують намітити пріоритетні напрямки, правильно оцінивши надійність своїх партнерів. Для ризикованих підприємств день несприятливий.

Близнюки

У Близнюків настав сприятливий період для розширення спілкування. Вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Комунікабельність вплине на майбутній фінансовий прибуток. Слід утриматися від поїздок, тривалих подорожей, напруженої фізичної роботи. Слідкуйте за здоров'ям.

Рак

Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. Проте будьте обережні: є ймовірність обману або фінансових втрат. У другій половині дня не поспішайте з новими любовними перемогами. До знайомств поставтеся обачно.

Лев

День сприятливий і принесе душевну рівновагу, проте в комерційних справах краще уникати невиправданого ризику. Займіться собою і проведіть день максимально приємно. Не варто здійснювати важливих вчинків, швидше за все, вони спричинять негативні наслідки.

Діва

Сьогодні фінансове становище Дів недостатньо стабільне: вас можуть понизити в посаді або оштрафувати. Надії, покладені на майбутнє, можуть виявитися марними. Не виключено, що раптові та непередбачувані витрати позначаться на сімейному бюджеті.

Ваги

Сьогодні один з тих днів, коли вас чекає повна гармонія і душевна рівновага. День сприятливий для любові і нових знайомств. Протягом дня на вас чекають ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів.

Скорпіон

Сьогодні ваша реакція на події буде вельми неоднозначною. Все буде вас дратувати. Тому, якщо день і всі навколо здадуться вам якимись божевільними, - тримайте язик за зубами. Інакше вам не уникнути скандалів з близькими людьми.

Стрілець

Сьогодні вас чекає удача в професійній діяльності. Не виключено, що ви отримаєте гарні ділові пропозиції. Близька людина може дати слушну пораду. А ті, хто сьогодні обмірковує новий діловий проект, повинні заручитися схваленням з боку впливових осіб.

Козеріг

Сприятливе розташування зірок дозволить вам проявити свої здібності на різних теренах. Зростають успішність, комунікабельність, швидкість реакції. Можливий фінансовий підйом або, навпаки, втрати. У відносинах з другою половинкою слід поводитися акуратно.

Водолій

Напружений день, який пройде під знаком перевірки життєвих принципів і світогляду. Не виключено тягар нових клопотів або обов'язків. Неприємні звістки або помилкова інформація може призвести до помилок і непорозумінь у роботі. Ймовірні фінансові втрати.

Риби

Фінансове становище нестійке: реальність не відповідає вашому уявленню про неї. Тому уникайте великих покупок, обмежте витрати, дбайливіше ставтеся до речей. День сприятливий для подорожей і відпочинку на природі.

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