Жир на талії і зайва вага: дієтолог розповіла про зв'язки стресу і схуднення

Хронічний стрес може привести не тільки до серйозних проблем зі здоров'ям, але і стрімкого набору ваги, а ось причина придбання зайвих кіло в доважок до депресії – це «справа рук» гормонів. Про це розповіла дієтолог Ольга Усенко, детально розписавши механізм дії стресу на людину в Instagram.

Так, експерт поділилася особистим досвідом. Вона зазначила, що через хронічний стрес у неї почало випадати волосся, зуби посипалися, пропали місячні і відновилися лише через майже півроку, а сон став неспокійним. І це далеко не всі наслідки, з якими зіткнулася дієтолог.

"А все через гормони. Механізм роботи гормонів у кожного з нас однаковий, так, зі своїми особливостями, але один механізм. Нагадаю, зараз я розповідаю про хронічний стрес. Короткі стресові ситуації і стрес під час тренувань не згубно впливають на нас і на організм. Під час стресу виробляється ряд гормонів: адреналін, норадреналін, кортизол, пролактин", - перерахувала вона.

За словами Ольги, ключову роль впливу на здоров'я при стресі відіграє все ж гормон кортизол. Він регулює баланс цукру, метаболізм глюкози та інсуліну. Але, при стресовому впливі, кількість гормону в крові збільшується і запускається процес придушення імунної системи і саме в цей момент всі "болячки" загострюються.

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Що відбувається, якщо кортизол перевищив свою норму?

Високий кров'яний тиск;

Зниження функції щитовидної залози;

Гіперглікемія Крихкість кісток;

Зниження імунітету;

Руйнування тканин".

Так, негативний вплив кортизолу також безпосередньо позначається на фігурі. Він сприяє появі жирових відкладень в області талії, як наслідок тяги до солодкої і жирної їжі.

"Організму подаються сигнали, що він повинен відкласти запаси для енергетичного резерву. Часто саме хронічний стрес і високий рівень кортизолу заважають скинути зайву вагу. І це є однією з причин набору ваги під час тривалого стресу", - пояснила дієтолог

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