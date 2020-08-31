Жувальна гумка та схуднення: експерт розповіла про прямий зв'язок

Схуднути за допомогою жуйки не можна, а ось жувати можна, якщо обережно, стверджує експерт по схудненню і правильному харчуванню, фітнес-тренер і сертифікований нутриціолог Катя Медушкіна. Вона розповіла, чому не варто зловживати використанням жувальної гумки і як вона впливає на організм.

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Експерт перерахувала топ-3 правила вживання жувальної гумки, при яких вона не наведит здоров'ю й фігурі:

жуйка має бути без цукру

жувати її можна тільки після їжі

робити це не довше 10-15 хвилин

Застосування жувальної гумки вітають стоматологи, адже вона очищає порожнину рота від залишків їжі, освіжає подих і дає навантаження на жувальний апарат, стимулюючи кровопостачання ясен та жувальних м'язів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Негативна сторона: довге жування може викликати виснаження слинних залоз, а її тривале використання стимулює активне виділення шлункового соку.

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Організм думає, що йому дали їжу, і готується до її перетравленню. Саме тому жуйку можна використовувати натщесерце і намагатися з її допомогою "збити апетит". Це може призвести до захворювань шлунково-кишкового тракту.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варто пам'ятати, що жувальна гумка ще й стимулює смакові рецептори. Що відбувається з вашим організмом, якщо ви жуйку жуєте:

виділяється шлунковий сік, який призначений для перетравлення їжі - з'являється сильний голод.

смакові рецептори роздратовані солодкуватим смаком, мозок отримує сигнал про надходження вуглеводів, відбувається викид інсуліну організм починає вимагати "ще чого-небудь". Тому зростає ймовірність харчового зриву.

Тому фахівець не рекомендує жувати жувальну гумку, поки ви худнете. Крім того, склад гумок залишає бажати кращого.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про вживання вуглеводів в період схуднення. Вона перерахувала "корисні" вуглеводи, які слід включити в меню.