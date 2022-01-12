Здоров'я кісток або загроза життю: дієтолог розповіла всю правду про шоколадне молоко

Багатьом запам'ятався цей напій ще з дитинства, шоколадним молоком часто заливали пластівці і вважали цю їжу корисним сніданком. Або просто пили таке молоко, заїдаючи печивом.
Та що там говорити, багато хто з дорослих досі люблять випити стаканчик шоколадного молока, запевняючи себе, що це навіть корисно!
Але чи є в ньому насправді в ньому хоч якась користь для здоров'я?
Дієтолог розповіла про поживні речовини шоколадного молока. Чи сприяє воно здоров'ю кісток або, може, є мало не отрутою для організму, пояснив health.com/nutrition.
Шоколадне молоко містить в своєму складі калорії, жири і вуглеводи, білок і доданий цукор. Також одна порція, в середньому, може похвалитися 20 % денної норми кальцію, 30 % рибофлавіну вітаміну B, 10 % калію і 15 % вітамінів A і D.
Але! Хоча шоколадне молоко і забезпечує деякі ключові поживні речовини, воно також забезпечує третину рекомендованого максимального добового споживання доданого цукру для жінок (за рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації).
Коли справа доходить до досліджень впливу шоколадного молока на здоров'я дорослої людини, тут досліджень не вистачає. Тоді вчені дивляться, як впливає на здоров'я людини основний його інгредієнт – молоко.
Але ось що важливо мати на увазі: результати цих досліджень значною мірою відображають наслідки регулярного (і часто надмірного) споживання молока.
Багато ж людей п'ють шоколадне молоко рідко. Іншими словами, вживання склянки шоколадного молока раз на тиждень не матиме такого ж впливу на здоров'я кісток і ризик смертності, як вживання від одного до трьох склянок молока в день.
Багато людей думають про шоколадне молоко як про солодкі ласощі, але його також давно рекламують як відновлюючий напій після тренувань в спортзалі.
Чи так це? Сертифікований спортивний дієтолог в якості відповіді навела дослідження з міжнародного журналу спортивного харчування і метаболізму при фізичних навантаженнях.
У цьому дослідженні протягом трьох окремих днів дослідники попросили дев'ять велосипедистів-чоловіків, які тренуються на витривалість, виконати інтервальні тренування, зробити чотиригодинний відпочинок, а потім відновити їзду на велосипеді до знемоги.
Після першого тренування і через дві години велосипедисти випили один з трьох напоїв: шоколадне молоко; низьковуглеводну заміну рідини електролітами; або напій з високим вмістом вуглеводів з такою ж кількістю вуглеводів, як у шоколадному молоці.
Спортсменам, які пили шоколадне молоко, потрібно було більше часу, щоб досягти виснаження, що призвело дослідників до висновку, що напій є ефективним засобом відновлення між двома виснажливими тренуваннями.
По суті, перевага шоколадного молока полягає в тому, що його склад природним чином відповідає вмісту рідини, макро- і мікроелементів, необхідних для відновлення після фізичних навантажень.
Коров'яче молоко також є хорошим джерелом лейцину, амінокислоти, необхідної для запуску синтезу м'язового білка.
Тим не менш, це не єдиний вибір, а також взагалі не варіант для деяких людей, включаючи людей з алергією або чутливістю до молока, людей з непереносимістю лактози і веганів.
Якщо шоколадне молоко на основі молочних продуктів з якоїсь причини вам не підходить або ви просто вирішили не пити його, існує безліч інших альтернатив. Одним з них є шоколадне рослинне молоко, яке теж має високу поживну цінність.
Якщо ви час від часу вживаєте шоколадне молоко в якості ласощів, воно може забезпечити організм великою кількістю поживних речовин, ніж інші солодощі.
А після важкого тренування шоколадне молоко може забезпечити організм рідиною і поживними речовинами, необхідними для відновлення.
Однак це не варіант для всіх, включаючи людей з непереносимістю лактози або алергією на молоко. Це також не єдине джерело поживних речовин для відновлення.
І ще ось що: будь-яка їжа, яку ви вживаєте рідко, з меншою ймовірністю вплине на ваш харчовий статус і здоров'я в порівнянні з вашим звичайним режимом харчування.
Якщо шоколадне молоко є вашим фаворитом, без якого ви не можете жити, краще перегляньте своє ставлення до напою і насолоджуйтесь ним час від часу. І якщо ви не можете або не хочете споживати молочні продукти, шукайте альтернативи на рослинній основі, які пропонують аналогічний кремовий склад і задовольняють тягу до солодкого і шоколаду.
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