Що треба їсти на сніданок: топ-10 здорових варіантів від дієтолога

Якщо ви не уявляєте свій ранок без сніданку, то краще вибирати більш здорові і корисні його варіанти. Дієтолог Катерина Пашко, яка раніше розповіла, як схуднути без дієт, на своїй сторінці в Instagram перерахувала 10 відмінних варіантів сніданку, які не нашкодять фігурі і здоров'ю.

"Сніданок - це час детоксу, очищення організму. В цей час йому просто не треба заважати. Якщо ми будемо їсти важку тваринну їжу, організм не те що не буде чистити, а буде завантажуватися ще більше. Пояснити це дуже легко. Ми діти природи, сильно пов'язані з нею. Вранці все тільки пробуджується, розкривається, набирає швидкість. Кишечник працює плавно, все набирає обертів і курка буде як пендаль підшлунковій, кишечнику", - зазначила експерт.

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Важливо починати їсти коли хочеться, а не коли треба.

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Топ-10 варіантів легкого й корисного сніданку:

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1. Шок, але можна не снідати. Це стосується не всіх. Ми всі різні і людям з повільним метаболізмом сніданок просто протипоказаний. Зрозуміти дуже легко, це тим хто з ранку не хоче їсти. Зазвичай це люди, схильні до повноти, легко набирають вагу. Для таких людей ок без сніданку. Решта за відчуттями.

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2. Просто 2-3 фрукта. У них є клітковина і енергія. Для тих хто зараз буде скиглити, що фруктами не наїстися, то я ходжу в спорт зал і снідаю фруктами. Просто треба звикнути.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Робити різні смузі. Ягоди, фрукти, додавати чіа, інше насіння, кокосове молоко.

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4. Лляяна каша. Замочую насіння на ніч. Вранці перемелюю і додаю мед, ягоди.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Чіа пудинг з кокосовим молоком і ягодами.

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6. Авокадо і цільнозерновий бездріжджовий хліб, плюс салат.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Пророщена гречка з ягодами і медом.

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8. Кіноа з зеленню, насінням і оливковою олією.

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9. Можна брати інші каші, перлова, булгур, пшоняна з овочами та ягодами, але не більше як виняток.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

10. Яйця можуть бути, рідко, все-таки це тваринний білок, важка їжа. Не смажені, а варені або пашот з салатом.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко поділилася дієвими способами, як не заїдати прийом їжі солодким.