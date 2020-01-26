Сніданок за правилами: нутриціолог озвучила ідеальне ранкове меню

Для того, щоб досягути стрункості і підтримувати її, важливо правильно харчуватися і витрачати всі калорії, які були з'їдені за день. Як краще розподілити продукти протягом доби, щоб знизити вагу і витратити всі набрані за день калорії? Що їсти на сніданок, щоб отримати заряд бадьорості навесь день і не нашкодити фігурі? Нутриціолог Олена Кален, яка раніше озвучила корисні властивості кави, розповіла на сторінці Instagram про ідеальний раціон з ранку.

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Правильне харчування – це збалансований раціон по білках, жирах, повільним і швидким вуглеводам. Залежно від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу і залежить процес зниження, утримання або набору маси тіла. Необхідно зазначити, що всі продукти, важливі для організму і насичують його різними живильними компонентами.

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Вранці в їжу краще вибрати повільні і швидкі вуглеводи, оскільки більшість швидких вуглеводів багаті глюкозою і досить калорійні. Організму важливо витратити цю енергію протягом дня, щоб вона не перетворилася на жир. Повільні вуглеводи навпаки поступово виділяють глюкозу, і вона встигає засвоїтися організмом, не відкладаючись у вигляді жиру в тілі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля – саме вони найкраще підійдуть для сніданку.



Наприклад, картопля, краще завжди їсти в першій половині дня. Вона багата крохмалем, калорійна і надалі може легко перетворитися в жир. Вживаючи її в їжу на сніданок, шанси витратити калорії набагато вище.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Такі сухофрукти як інжир і курага, добре розганяють метаболізм та допомагають перетравлювати їжу протягом дня. Яблука сприяють поліпшенню роботи шлунку і кишечника, тому їх теж краще вживати в першій половині дня. А ось з'їдене ввечері свіже яблуко може спровокувати дискомфорт і підвищити кислотність шлунка.

Нагадаємо, що нутриціолог Ганна Нікольська назвала топ-10 продуктів, які допоможуть приборкати тягу до солодощів.

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