Сніданок для схуднення: експерт розібрала сновні помилки

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)

Нутриціолог розповіла, чого слід уникати в ранковому прийомі їжі

Якщо хочете схуднути і бути здоровим, не варто пропускати сніданок. Однак у ранкового прийому їжі є свої особливості - він повинен бути правильно підібраний і збалансований. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, розібрала у своєму Instagram часті помилки, які допускають ті, що худнуть, при виборі сніданку.

Перевірте свій сніданок:

1. Одноманітність

Організму потрібно багато різних вітамінів і мікроелементів.

ВООЗ рекомендує їсти не менше 30 різних найменувань продуктів на тиждень.

Не варто снідати тільки вівсянкою. Так ви ризикуєте отримати дефіцит вітамінів. Є гречка, є яйця, сир і ін

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2. Немає балансу БЖУ

Зранку організму потрібна повна підзарядка. Білки, жири і вуглеводи. Коли ви їсте вівсянку на воді з медом, то ваш організм отримує лише вуглеводи.

Без жирів і білка всі обмінні процеси сповільнюються, вас буде переслідувати голод і тяга до солодкого.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Несмачний сніданок

Якщо ви не любите вівсянку, не варто їй давитися, думаючи, що від неї ви схуднете.

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Не існує такої їжі, від якої худнуть. Худнемо тільки, якщо дотримуємося дефіциту калорій. Готуйте із правильних продуктів, які ви любите. Шукайте свої рецепти.

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4. Маленька порція

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Сніданок повинен бути ситним і становити не менше 25% від добової калорійності. Неможливо отримати ситість на 3 години з 150 калорій. Особливо, якщо ці калорії отримані з простих вуглеводів.

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Зранку організму потрібно багато енергії. Адже останній прийом їжі був більше 10 годин тому. Навіть якщо ваша денна норма калорій всього 1200, сніданок повинен бути не менше 300 калорій.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Розрахуйте свою норму калорій правильно! Вам допоможе додаток лічильник калорій. Але не забуваємо, що меню повинно бути збалансовано по білках, жирах, вуглеводах, містити норму клітковини і різноманітність вітамінів. Тільки тоді у вас не буде голоду і тяги до солодкого.

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