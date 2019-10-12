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Запускає механізм апетиту: дієтолог назвала важливий фактор для стрункості і здоров'я

Lite » Їжа 12.10.2019 - 08:37
Запускає механізм апетиту: дієтолог назвала важливий фактор для стрункості і здоров'я
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що істотно впливає на схуднення і рівень стресу

Не секрет, що на процес схуднення впливає безліч чинників, а не тільки раціон і активність. Для того, щоб бути стрункими і при цьому залишатися здоровими, варто враховувати також режим дня, а саме – відводити достатньо часу на сон, а також пам'ятати, що на самопочуття і вагу впливає не тільки його тривалість, але й якість. Дієтолог Алла Манайкина в Instagram поділилася лайфаками, як зробити нічний відпочинок повноцінним і отримати приємний бонус у вигляді красивої фігури. До речі, експерт розкрила всю правду про розвантажувальні дні.

Короткі світлові дні, зміна часових поясів при авіаперельотах, тривалий денний сон, безсонні ночі здатні порушувати циркадіальні ритми організму, викликаючи безсоння. За наш якісний сон відповідає гормон - мелатонін (не плутати з пігментом шкіри меланіном!).

Коротко:

  • Він запускає механізми нашого з вами настрої і апетиту: згадайте, як після недосипу з'являється звірячий апетит, та й настрій, м'яко кажучи, так собі.

Запускає механізм апетиту: дієтолог назвала важливий фактор для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Коли світ перестає потрапляти на ваші очі, надсилається сигнал в мозок перетворюється в серотонін мелатонін, мелатонін потрапляючи в кров, підготовляє наш організм до переходу у режим сну. Цьому процесу не можна заважати. Він виробляється тільки в повній темряві (вихід-пов'язка на очі). Яскравий білий світ зупиняє секрецію мелатоніну, в тому числі використання електронних пристроїв зі світловим екраном.

Запускає механізм апетиту: дієтолог назвала важливий фактор для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Мелатонін - гормон анти-стрес, оскільки під час сну організм відновлює свої сили: починаючи від нервової системи і закінчуючи м'язової.
  • Мелатонін працює на зменшення жирового прошарку.
  • Має противоонкологічними властивостями і уповільнює старіння.

Що робити?

Рано лягати спати/вставати рано. За три години до сну обмежити синій світло (його випромінюють телевізор, смартфони, планшети, світлодіодний світло).

Запускає механізм апетиту: дієтолог назвала важливий фактор для стрункості і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для комфортної вечірньої роботи або читання використовуйте неяскраве загальне освітлення + окреме джерело жовтого світла. Зменшіть яскравість на ваших гаджетах до мінімуму.

В крайніх випадках - мелатонін випускається у вигляді таблеток. Його відносять до категорії харчових добавок і доступний у безрецептурному продажі. Мелатонін приймають за 10-15 хвилин до сну, перебуваючи в ліжку і уникаючи впливу яскравого світла.

До речі, експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина розповіла, як визначити вагу порції на око без вимірювань.

Також дієтолог Крістіна Шереметьєва навчила справлятися з нічними перекусами.

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