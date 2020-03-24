Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин

Експерт розповіла про повноцінный раціон на час тривалого перебування вдома
Які продукти закупити на час карантину? Невідомо, що для організму гірше - страшний вірус або харчування однією лише гречкою. Звичайно, під час перебування в ізоляції варто урізноманітнити меню і включити в нього продукти, які одночасно зміцнять імунітет і не нашкодять фігурі. Не варто забувати і про продуктовий запас, який зможуте покрити всі потреби організму. Дієтолог Ольга Безугла поділилася в Instagram списком продуктів, якими варто запастися на час перебування вдома.
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Харчування включати всі необхідні компоненти - білки, жири, вуглеводи. Бідне меню, що складається тільки з одного компонента, прирікає на організм дефіцит інших.
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В продуктовій корзині повинні бути присутніми продукти з категорій:
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Білок
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Вуглеводи
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Не купуйте каші в необмежених кількостях. Вони, по суті, повинні бути присутніми в нашому раціоні не частіше одного разу на день.
Жири
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Овочі
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Клітковина займає важливе місце в раціоні. Овочам має бути місце у всіх основних прийомах їжі.
Вода
1,5-2 л у день на людину
Спеції
В організмі відбувається велика кількість біохімічних процесів, в тому числі - надходження незамінних амінокислот і мікронутрієнтів. Є речовини, які ми не можемо синтезувати, а тільки щодня отримувати з їжею. Постійно чергуйте продукти з кожної категорії!
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