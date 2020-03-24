Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин

Які продукти закупити на час карантину? Невідомо, що для організму гірше - страшний вірус або харчування однією лише гречкою. Звичайно, під час перебування в ізоляції варто урізноманітнити меню і включити в нього продукти, які одночасно зміцнять імунітет і не нашкодять фігурі. Не варто забувати і про продуктовий запас, який зможуте покрити всі потреби організму. Дієтолог Ольга Безугла поділилася в Instagram списком продуктів, якими варто запастися на час перебування вдома.

⠀

Харчування включати всі необхідні компоненти - білки, жири, вуглеводи. Бідне меню, що складається тільки з одного компонента, прирікає на організм дефіцит інших.

⠀

В продуктовій корзині повинні бути присутніми продукти з категорій:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білок

М'ясо для заморозки

Риба заморожена, консервована

Морепродукти заморожені

Білий сир: бринзи, фета, моцарела, адигейський

Бобові: сочевиця, квасоля, нут, хумус, маш

Яйця

Заморожені гриби

Як не наїсти боки, сидячи вдома на карантині: поради фітнес-блогера

Вуглеводи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крохмалисті овочі: моркву, буряк, картоплю, батат

Каші: гречка, пшоно, перлова, кіноа, амарант

Фрукти, сухофрукти, заморожені ягоди

Чорний шоколад

Не купуйте каші в необмежених кількостях. Вони, по суті, повинні бути присутніми в нашому раціоні не частіше одного разу на день.

Жири

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рослинна олія: гарбузова, лляна, оливкова

Кокосова олія, вершкове масло

Горіхи (крім арахісу)

Гарбузове насіння, кунжут

Оливки і маслини

Печінка тріски в консервах

Сало

Овочі

Свіжі овочі

Заморожені овочі: шпинат, кабачки, баклажани, спаржева квасоля, броколі, цвітна капуста, овочеві суміші

Квашена капуста, морська капуста

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Клітковина займає важливе місце в раціоні. Овочам має бути місце у всіх основних прийомах їжі.

Вода

1,5-2 л у день на людину

Спеції

В організмі відбувається велика кількість біохімічних процесів, в тому числі - надходження незамінних амінокислот і мікронутрієнтів. Є речовини, які ми не можемо синтезувати, а тільки щодня отримувати з їжею. Постійно чергуйте продукти з кожної категорії!

Раніше нутриціолог Олена Кален назвала топ-3 продукту для здоров'я і схуднення.