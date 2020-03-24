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Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин

Lite » Їжа 24.03.2020 - 08:37
Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про повноцінный раціон на час тривалого перебування вдома

Які продукти закупити на час карантину? Невідомо, що для організму гірше - страшний вірус або харчування однією лише гречкою. Звичайно, під час перебування в ізоляції варто урізноманітнити меню і включити в нього продукти, які одночасно зміцнять імунітет і не нашкодять фігурі. Не варто забувати і про продуктовий запас, який зможуте покрити всі потреби організму. Дієтолог Ольга Безугла поділилася в Instagram списком продуктів, якими варто запастися на час перебування вдома.

Харчування включати всі необхідні компоненти - білки, жири, вуглеводи. Бідне меню, що складається тільки з одного компонента, прирікає на організм дефіцит інших.

В продуктовій корзині повинні бути присутніми продукти з категорій:

Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Білок

  • М'ясо для заморозки
  • Риба заморожена, консервована
  • Морепродукти заморожені
  • Білий сир: бринзи, фета, моцарела, адигейський
  • Бобові: сочевиця, квасоля, нут, хумус, маш
  • Яйця
  • Заморожені гриби

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Вуглеводи

Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Крохмалисті овочі: моркву, буряк, картоплю, батат
  • Каші: гречка, пшоно, перлова, кіноа, амарант
  • Фрукти, сухофрукти, заморожені ягоди
  • Чорний шоколад

Не купуйте каші в необмежених кількостях. Вони, по суті, повинні бути присутніми в нашому раціоні не частіше одного разу на день.

Жири

Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Рослинна олія: гарбузова, лляна, оливкова
  • Кокосова олія, вершкове масло
  • Горіхи (крім арахісу)
  • Гарбузове насіння, кунжут
  • Оливки і маслини
  • Печінка тріски в консервах
  • Сало

Овочі

  • Свіжі овочі
  • Заморожені овочі: шпинат, кабачки, баклажани, спаржева квасоля, броколі, цвітна капуста, овочеві суміші
  • Квашена капуста, морська капуста

Робимо запас: дієтолог поділилася списком корисних закупівель на карантин

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Клітковина займає важливе місце в раціоні. Овочам має бути місце у всіх основних прийомах їжі.

Вода
1,5-2 л у день на людину

Спеції
В організмі відбувається велика кількість біохімічних процесів, в тому числі - надходження незамінних амінокислот і мікронутрієнтів. Є речовини, які ми не можемо синтезувати, а тільки щодня отримувати з їжею. Постійно чергуйте продукти з кожної категорії!

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