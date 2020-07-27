Чим замінити цукор: нутриціолог назвала кращі натуральні аналоги

Якщо ви зовсім не можете без солодкого - краще вживайте більш безпечні аналоги цукру
Цукор шкідливий не тільки для фігури своєю високою калорійністю. Цукор шкідливий для нашого здоров'я загалом. Його надлишок несе за собою багато поганого - аж до цукрового діабету та ожиріння. Для тих, хто вирішив жити без цукру, але не може зовсім відмовитися від солодкого, нутриціолог Надія Пахирко запропонувала замінити його на більш безпечні солодкі продукти.
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Рейтинг цукрозамінників від експерта:
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ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВАГИ
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Це натуральні сахзами, безпечні для здоров'я. Мають 0 калорій.
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Завжди дивіться склад. Буває написано "Стевія". А в складі купа всякої шкідливої хімії та інших небезпечних замінників.
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Єдине правило прийому таких замінників: РАЗОМ З ВУГЛЕВОДАМИ. Тоді ви не обманюєте організм і інсулін який викидається на солодкий смак не буде вироблятися вхолосту. Тобто головне не їсти його в чистому вигляді і не розчиняти у воді.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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ДЛЯ ЗДОРОВ'Я
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Замінивши цукор цими продуктами, ви станете краще себе почувати. Але схуднення не чекайте. Так як калорійність сиропів не набагато менше цукру.
Нагадаємо, що раніше лікарі назвали найбільш небезпечні дієти.