Чим замінити цукор: нутриціолог назвала кращі натуральні аналоги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ви зовсім не можете без солодкого - краще вживайте більш безпечні аналоги цукру

Цукор шкідливий не тільки для фігури своєю високою калорійністю. Цукор шкідливий для нашого здоров'я загалом. Його надлишок несе за собою багато поганого - аж до цукрового діабету та ожиріння. Для тих, хто вирішив жити без цукру, але не може зовсім відмовитися від солодкого, нутриціолог Надія Пахирко запропонувала замінити його на більш безпечні солодкі продукти.

⠀

Рейтинг цукрозамінників від експерта:

⠀

ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВАГИ

⠀

Це натуральні сахзами, безпечні для здоров'я. Мають 0 калорій.

Стевізіоід - екстракт листя стевії

Эритрит - сахароспирт з кукурудзи або дині.

Сукралоза - штучний сахзам, безпечний для людини.

⠀

Завжди дивіться склад. Буває написано "Стевія". А в складі купа всякої шкідливої хімії та інших небезпечних замінників.

⠀

Єдине правило прийому таких замінників: РАЗОМ З ВУГЛЕВОДАМИ. Тоді ви не обманюєте організм і інсулін який викидається на солодкий смак не буде вироблятися вхолосту. Тобто головне не їсти його в чистому вигляді і не розчиняти у воді.

Ілюстративне фото (pexels.com)

⠀

ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

⠀

Сироп топінамбура

Мед

Кленовий строп

Сироп агави

Виноградний цукор.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Замінивши цукор цими продуктами, ви станете краще себе почувати. Але схуднення не чекайте. Так як калорійність сиропів не набагато менше цукру.

Нагадаємо, що раніше лікарі назвали найбільш небезпечні дієти.