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Чим замінити цукор: нутриціолог назвала кращі натуральні аналоги

Понеділок 27 липня 2020 08:37
Чим замінити цукор: нутриціолог назвала кращі натуральні аналоги
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо ви зовсім не можете без солодкого - краще вживайте більш безпечні аналоги цукру

Цукор шкідливий не тільки для фігури своєю високою калорійністю. Цукор шкідливий для нашого здоров'я загалом. Його надлишок несе за собою багато поганого - аж до цукрового діабету та ожиріння. Для тих, хто вирішив жити без цукру, але не може зовсім відмовитися від солодкого, нутриціолог Надія Пахирко запропонувала замінити його на більш безпечні солодкі продукти.

Рейтинг цукрозамінників від експерта:

ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВАГИ

Це натуральні сахзами, безпечні для здоров'я. Мають 0 калорій.

  • Стевізіоід - екстракт листя стевії
  • Эритрит - сахароспирт з кукурудзи або дині.
  • Сукралоза - штучний сахзам, безпечний для людини.


Завжди дивіться склад. Буває написано "Стевія". А в складі купа всякої шкідливої хімії та інших небезпечних замінників.

Єдине правило прийому таких замінників: РАЗОМ З ВУГЛЕВОДАМИ. Тоді ви не обманюєте організм і інсулін який викидається на солодкий смак не буде вироблятися вхолосту. Тобто головне не їсти його в чистому вигляді і не розчиняти у воді.

Чим замінити цукор: нутриціолог назвала кращі натуральні аналоги

Ілюстративне фото (pexels.com)


ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

  • Сироп топінамбура
  • Мед
  • Кленовий строп
  • Сироп агави
  • Виноградний цукор.

Чим замінити цукор: нутриціолог назвала кращі натуральні аналогиІлюстративне фото (pexels.com)

Замінивши цукор цими продуктами, ви станете краще себе почувати. Але схуднення не чекайте. Так як калорійність сиропів не набагато менше цукру.

Нагадаємо, що раніше лікарі назвали найбільш небезпечні дієти.

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