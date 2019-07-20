Уповільнює старіння: дієтолог розповіла про доступний anti-age продукт

Експерт озвучила, що обов'язково варто включити в меню
Уповільнити процеси старіння в організмі і довше залишатися молодою – мрія будь-якої жінки. Не останню роль у цьому процесі відіграє і харчування, адже, як відомо, краса йде зсередини. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram назвала корисний anti-age продукт, який допоможе оздоровити і омолодити організм.
За словами експерта, саме зелень допомагає впоратися з процесами старіння і забезпечити організм всіма необхідними вітамінами і макроелементами для збереження квітучого зовнішнього вигляду і відмінного самопочуття.
Дієтолог запевняє, що зелень - не теж саме що овочі, тому вони не взаємозамінні. Нам потрібні і зелень і овочі щодня. Зелень - це велика кількість клітковини, антиоксидантів, джерело вітамінів і мінералів і продукт anti-age.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Топ-8 видів зелені від нутриціолога:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
"Корисна звичка - додавати трохи зелені до кожної основної їжі", - наголосила нутриціолог.
Нагадаємо, що експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, чи можна схуднути завдяки роздільному харчуванню.
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