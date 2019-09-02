Як не заїдати їжу солодким: дієтолог поділилася дієвими способами

Звичка заїдати основну їду чимось солодким, потягуючи каву або чай, здатна перерости в справжню проблему. На щастя, за бажанням від її легко можна позбутися, варто тільки встановити причину, по якій ви не можете відмовити собі в тістечку або цукерках, стверджує в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка раніше дала поради, як харчуватися у відпустці.

Експерт уточнила, що під "солоденьким" має на увазі не лише цукерки і печиво, але і фрукти після їди.

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Щоб побороти цю погану харчову звичку треба зрозуміти причину, чому ж вам хочеться солодощів у кінці прийому їжі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Причин може бути багато, від фізіології до психології:

звичка з дитинства

відсутність насичення (чи недостатнє) від основної їди

маленька порція їди

недостатня калорійність раціону

нюанси з гормонами

в день тренування

під час стресу

Коли ми розуміємо причину цього бажання, ми можемо мінімізувати його вплив або запобігти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо причина в стресі, здоров'ї - тоді треба кардинально вирішувати за допомогою психологів і лікарів.

Якщо звичка, то поступово привчати себе до нової.

Якщо недолік калорій - тоді збільшувати калорійність дня.

Якщо тренування, то знову ж таки збільшувати калорійність в день тренування.

Якщо маленька порція, то переглянути цей момент і додати овочів.

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