Забудьте про тістечка: дієтолог назвала кращі варіанти корисних перекусів

Якщо ви раптом не знали, безладні і шкідливі перекуси – це найлютіший ворог фігури. Так що краще забудьте про постійне розпивання чаю з тістечками, булочками, цукерками і бутербродами з ковбасою. Дієтолог Алла Манайкина, яка раніше розвіяла омани про морепродукти, детально розповіла на своїй сторінці в Instagram, яким корисним і здоровим варіантам перекусів краще віддати перевагу.

Корисні перекуси:



1. Продукти, багаті білками і корисними жирами:

горіхи - незважаючи на те, що вони значно калорійні, використовувати їх в якості перекусу можна і потрібно, жменя горіхів (30 гр) не призведе до набору ваги, зате позбавить від голоду і змусить мозок працювати краще;

якісні сири – відмінне джерело білка, кальцію та втамовують голод.



2. Продукти, багаті клітковиною: фрукти - малокалорійні, смачні, в них багато найрізноманітніших вітамінів, антиоксидантів і клітковини, єдиний, мабуть, мінус – це вміст фруктози, тому їмо їх у помірній кількості.

Якщо порівнювати сухофрукти зі свіжими фруктами, то перевагу слід віддавати свіжим. Так, в сухофруктах багато корисних речовин, але вкрай високий вміст цукрів. До того ж їх набагато легше з'їсти більше, ніж свіжих плодів. Смузі - ще один прекрасний варіант здорового перекусу.

Ілюстративне фото (pexels.com)



3. Продукти, багаті пробіотиками: натуральні не знежирені кисломолочні продукти (йогурт, сир, кефір) без підсолоджувачів, цукру та ароматизаторів – нормалізують травлення, багаті кальцієм, білком і особливо вітамінами А і D.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Всілякі бутерброди з цільнозернового хліба з овочами, зеленню, птицею/рибою, сиром та іншими корисними інгредієнтами.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Протягом дня у вас може бути два легких перекуси: найкращий час для першого перекусу приблизно через 3 години після сніданку, для другого – за 2-3 години до вечері. Саме таке розташування прийомів їжі дозволяє не відчувати почуття голоду протягом дня, крім того, ви не допустите зниження глюкози в крові нижче норми (стан гіпоглікемії: втома, слабкість, дратівливість) і не будете переїдати під час вечері.

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