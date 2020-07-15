Взяти на замітку: топ-5 продуктів, які сприяють швидкому схудненню

Валентина Івушкіна – фахівець з харчування та детоксу, поділилася корисною інформацією для тих, хто хоче схуднути. А саме – які продукти допомагаютьзпалювати жир. І це, за словами фахівця, не фрукти і ягоди.

Ілюстративне фото (pexels.com)

«Я люблю пояснювати все на простих прикладах. Коли у нас руки просто брудні, їх цілком можна відмити гарячою водою. А ось коли вони жирні, однієї гарячої води недостатньо – потрібні спеціальні засоби. Так, якщо нам потрібен легкий детокс (просто відмити брудні руки), то його основою цілком може стати звичайне пиття гарячої кип'яченої води (температура 40-55 градусів). Перевірено: поліпшується травлення, а з часом і все здоров'я: очищаються тканини тіла; поліпшується обмін речовин, зміцнюється імунітет. Вода – основа цього процесу... Звичайно, не просто п'ємо воду, а ще й харчуємося правильно, а також їмо тільки сумісні продукти.

А от якщо нам потрібно схуднути (не просто відмити брудні руки, але відмити жирні руки), тут тільки гарячої води недостатньо – потрібні спеціальні продукти-знежирювачі, які буквально спалюють зайві кілограми», – розмірковує Валентина.



1. Мед. Володіючи якістю легкості, допомагає схуднути; а його пекучий смак допомагає спалювати жир (але при діабеті не їмо або їмо зовсім трохи).

2. Чорна сіль Калу Намак. Якщо у вас ще немає такого, обов'язково придбайте! Вона дуже корисна для активізації обміну речовин, скидання ваги, від нетравлення (ті, у кого недобір ваги, теж не бійтеся її – вона просто поліпшить травлення).

3. Імбир. Відмінний знежирювач! Трете на тертці маленький шматочок, заварюєте гарячою водою на 15 хвилин. Або варіть протягом 5-10 хвилин. За участю імбиру можна робити найрізноманітніші корисні чаї.

4. Сушений гранат. Його кислий смак також відмінно допомагає спалювати жири. Очищаємо гранат (для цього беремо кислі маленькі плоди, великі солодкі турецькі не підходять), зерна гарненько висушуємо (якими способами), потім подрібнюємо і вживаємо 1/2–1/3 чайної ложки за півгодини до сніданку. Сирі гранати теж можна їсти, але саме сушений гранат дає більш теплий і м'який вплив при схудненні.

5. Перець довгий. Досить рідкісна спеція, яку не так легко знайти, але дуже корисна. Хороша тим, що від неї точно не буде горіти в шлунку. При цьому він відмінно прибирає зайву слиз і жирність. Додавайте в їжу або в склянку теплої води.