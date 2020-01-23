Викликає акне і набряки: дієтолог пояснила міфи про вплив молочки на шкіру і фігуру

Останнім часом на просторах мережі все частіше стали говорити про негативний вплив молочних продуктів на організм дорослої людини з закликом відмовитися від молочки і виключити її з раціону. Але чи так страшно молоко та його похідні, як про це заявляють? Чи мають право на життя головні міфи про молочку або вони абсолютно безпідставні? Про це в Instagram розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Так, експерт підняла теми впливу молока на зовнішній вигляд і фігуру і пояснила, чи варто оминати такі продукти.

Чи викликає молоко акне?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дійсно, є дослідження, що підтверджують зв'язок між вживанням молочних продуктів і виникненням акне, але це не означає, що у всіх, хто п'є молоко, прищі. Це означає, що якщо у вас є акне, то вам необхідно вести щоденник харчування і відзначати реакцію. Якщо протягом щонайменше 2 тижнів підтверджується зв'язок, то спочатку пробуємо знизити кількість молока, а потім, повністю виключити, якщо буде потрібно. Але пам'ятайте, що ваші акне можуть бути і не пов'язані з молочкою.

Набряки - це від молока?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Цей міф взагалі не зрозуміло з чим пов'язаний, і експерт вважає його безпідставним. Якщо судити в цілому, то здорова людина схильна лише до фізіологічних набряків (вагітність, перельоти і т. д). Але якщо є якісь проблеми, то набрякати людина від будь-якої рідини, в тому числі і від молока. Тому, якщо вас турбує затримка рідини - зверніться до лікаря, а не співвідносьте все це з молоком.

Ще часто на набряки від молока грішать спортсмени, бачте "заливає", але це природно, спочатку на "сушці" безвуглеводній, потім, випиваємо стакан молока/їмо сир, отримуємо рідину+вуглеводи (лактоза), от тобі і набряки. Не сидіть на обмежувальних дієтах і не буде проблем.

Часто бачу у блогерів, "прибрала молочку, целюліт пропав, шкіра стала краще і вагу знизилася".

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, якщо ви їли регулярно сметану, сирники, глазуровані сирки, пили латте і заїдали тірамісу, то відмова від молочних продуктів чудово позначиться на фігурі. Але якщо ваше споживання молочних продуктів полягало на чашці кави з молоком і 100 грам сиру раз в день, нічого чудесного ви не побачите, вже повірте.

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