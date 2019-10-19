Шкода пальмової олії: дієтолог розвіяла головні "страшилки" ЗОЖ-ників

Експерт навела аргументи, чому пальмова олія не така шкідливе, як вважають
Про шкоду пальмової олії не чув тільки ледачий. Цей продукт додають в готові фабричні страви, а про те, як пугубно вона впливає на організм і до чого може призвести її вживання можна дізнатися буквально на кожному кроці. Але чи така шкідлива пальмова олія, як про неї говорять і чи варто її боятися? На ці питання відповіла зі сторінці в instagram дієтолог Альбіна Комісарова. Раніше експерт розсекретила правду про модні суперфуди.
ЇЇ або бояться, або підносять на п'єдестал. Що ж нам з нею робити? Адже давно вже вирішили, що вона шкідлива? Але у всього є дві сторони медалі.
Пальмова олія добувається з плодів олійної пальми, причому як з м'якуша, так і з ядра.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Незважаючи на своє рослинне походження, в пальмовій олії (як і в кокосовій і вершковій) переважають насичені жири, споживання яких повинне бути нижче, ніж ненасичених.
Чим же вона може бути так шкідлива?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Короткий висновок:
Нагадаємо, що дієтолог Аліна Дяченко розповіла, чи варто включати сіль в раціон тих, хто худне.