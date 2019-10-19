Шкода пальмової олії: дієтолог розвіяла головні "страшилки" ЗОЖ-ників

Про шкоду пальмової олії не чув тільки ледачий. Цей продукт додають в готові фабричні страви, а про те, як пугубно вона впливає на організм і до чого може призвести її вживання можна дізнатися буквально на кожному кроці. Але чи така шкідлива пальмова олія, як про неї говорять і чи варто її боятися? На ці питання відповіла зі сторінці в instagram дієтолог Альбіна Комісарова. Раніше експерт розсекретила правду про модні суперфуди.

ЇЇ або бояться, або підносять на п'єдестал. Що ж нам з нею робити? Адже давно вже вирішили, що вона шкідлива? Але у всього є дві сторони медалі.

Пальмова олія добувається з плодів олійної пальми, причому як з м'якуша, так і з ядра.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Незважаючи на своє рослинне походження, в пальмовій олії (як і в кокосовій і вершковій) переважають насичені жири, споживання яких повинне бути нижче, ніж ненасичених.

Чим же вона може бути так шкідлива?

Вона досить дешеве, тому більшість напівфабрикатів роблять з додаванням пальмового масла. Тут більше небезпечно надмірне споживання переробленої їжі, ніж самої олії. У гонитві за дешевим продуктом вирубуються великі площі лісів, і це правда.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ось думка про те, що "у нього висока температура плавлення" і воно забиває судини, це міф. Олія розпадається під впливом ферментів, температура тут абсолютно не має значення.

Часто ви можете зустріти пальмова олія в дитячому харчуванні, вона може сприяти гіршого засвоєнню кальцію, хоча кажуть, що формулу вже поміняли і такого ефекту немає.

Ще кажуть, що олію перевозять в цистернах від нафтопродуктів і цим воно небезпечно. Висновок дивний, тому що навіть якщо так, всі вони добре обробляються. І ви знаєте, як транспортують інші продукти? В яких умовах? Так з розуму можна зійти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Короткий висновок:

Пальмова олія має свої плюси і мінуси.

Читати склад корисно завжди, але якщо ви раз на тиждень з'їли такий продукт - нічого страшного не станеться.

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