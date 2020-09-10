Візьми з собою: дієтолог навчила готувати збалансовані перекуси на кожен день

Для багатьох проблема: як зібрати здоровий перекус для дитини в школу і ще про себе не забути. А повноцінний прийом їжі на винос легко приготувати вдома заздалегідь. Дієтолог Альбіна Комісарова запропонувала на сторінці в Instagram готові варіанти конструкторів, по яких ви легко і просто зможете створити збалансований, корисний і смачний прийом їжі з собою.

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Експерт назвала топ - 3 складові перекусу:

овочі (фрукти, ягоди)

білкові

вуглеводні продукти.

При цьому ви можете просто скласти їх в контейнер, так і зібрати з них сендвіч, піту, омлет і так далі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Овочі(фрукти, ягоди). Мийте їх безпосередньо перед тим, як складати в контейнер, так вони довше будуть зберігатися. Вибирайте щільні фрукти-овочі і ріжте так, щоб було зручно їсти. Підійде груша, слива, банан, скибочки яблука, чорниці, полуниці без хвостиків, огірок кружечками, половинки або смужки перцю, бебі-морква, горошок в стручках, а також сушені фрукти.

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Білкові продукти. Пам'ятайте, що більшість білкових продуктів вимагає зберігання в холодильнику. Тому кладіть їх у готовому вигляді. Беріть кисломолочні продукти, якщо перекус буде з'їдений досить скоро, чи є під рукою холодильник. Це може бути: будь-який сир, тофу, йогурт, шинка хорошої якості, відварені яйця, хумус, консервований тунець, запечена і нарізана куряча грудка.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вуглеводні продукти. Тут із зберіганням все просто. Вуглеводи дадуть ситість і можуть стати основою всього перекусу. Добре підійде хліб, крекери, несолодкий попкорн, піта, лаваш і коржики, зернові батончики, мюслі або гранола, хлібці і печиво (краще домашнє).

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Розмір порції можна змінювати під себе, перекуси, наприклад, у школі, можуть бути щільними. А дорослій людині між основними прийомами їжі можна обійтися фруктом і йогуртом. І не забувайте, що є ще й чоловіки.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Фус розповіла правду про детокс-дієти.