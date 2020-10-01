Вода та схуднення: дієтолог зруйнувала головні міфи про питний режим

Пити більше води - одна з перших рекомендацій, які зустрічаєш у мережі, коли шукаєш способи прискорити схуднення. У чому таке чаклунство? На це питання в Instagram відповіла дієтолог Альбіна Комісарова і розвінчала поширені міфи про схуднення та питний режим.

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Ніхто не скасовує користь споживання рідини - безумовно, питний режим дуже важливий для організму.

Нам потрібна рідина, а не конкретно вода, і норми споживання рідини, а не чистої води. Вода з їжі, кава, чай, морси, лимонади - все це збільшує норму рідини.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рекомендація віддавати перевагу чистій воді існує лише тому, що вода не містить калорій і цукру в складі. А не тому, що інше не засвоюється.

Поширена теорія - вода з ранку, а особливо з лимоном має чудодійні властивістю, пробуджує метаболізм, лужним і допомагає схуднути. Але вода вранці - це просто вода на початку дня. Це хороша звичка, але не варто на неї покладати багато надій. Єдина її користь - збільшення споживання рідини в цілому.

Про зв'язок схуднення та споживання холодної та теплої води є лише одне дослідження, яке показало, що люди, які пили на 0,5 літра більше води, ніж раніше, втратили лише пару десятків додаткових калорій. Погодьтеся, результат не дуже значущий. Однак, якщо ви пили багато солодких напоїв і замінили водою, ви схуднете.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф про 2 літри води в день дуже спірний і себе давно вичерпав - пити треба стільки, скільки хочеться і стежити за кольором сечі: занадто темна - пити більше, пропонувати воду частіше дітям і літнім; рідина - не тільки вода.

Якщо ви хочете навчитися пити більше води, не примушуючи себе, спробуйте частіше брати воду з собою, пити ароматизовану воду, самостійно додавати м'яту, лимон.

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