ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Смачний і корисний сніданок: рекомендації і приклади від нутриціолога

Середа 22 липня 2020 16:35
Смачний і корисний сніданок: рекомендації і приклади від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, що краще включити в раціон вранці для здоров'я і енергії

Вранці ми закладаємо основу, на якій пройде наш день: з якими думками прокидаємося, якими словами вітаємо близьких, чим насичуємо свій організм. Тому також важливо і те, чим ми снідаємо. Нутриціолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram розповіла, яким повинен бути смачний і корисний сніданок і навела кілька відмінних варіантів.

Експерт рекомендує включати в сніданок Білки, Вуглеводи і Жири, тому що такий сніданок:

  • Має середній глікемічний індекс за рахунок змішування різних продуктів,
  • Дає будматеріали організму на оновлення клітин,
  • Ситний, заряджає енергією на першу половину дня.


Варіанти сніданку:

1. Яєчня, хліб і сир.

Яйце містить комплекс корисних амінокислот, вітаміни A, B1, B2, B6, B1-B12, E, D і багатий комплекс мікро - і макроелементів: натрій, калій, кальцій, магній, марганець, селен, хлор, йод, цинк, сірка, фосфор, залізо. Добре посмажити яєчню на кокосовому маслі. Хліб можна вибрати бездріжджовий, зараз він все більш доступний в магазинах. Або замінити на корисні хлібці.

Смачний і корисний сніданок: рекомендації і приклади від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)


2. Каша з ягодами і фруктами з ложкою сиру

Вівсяну кашу можна приготувати на безлактозному молоці. Додати свіжих ягід, сухофруктів, горіхів. Так буде смачно і без цукру.

Смачний і корисний сніданок: рекомендації і приклади від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Сир, горіхи, фрукти.

Засвоюваність сиру набагато вище ніж у молока. А по користі сир знаходиться в перших рядах серед кисломолочних продуктів. За складом мінералів, вітамінів, жирів це дуже збалансований продукт. Вітаміни А, С, В, кальцію, фосфору і білка беруть участь у зміцненні та відновленні кісток скелета, хрящів, зубів.

Чергуйте страви, вносите різноманітність і творчість у приготування сніданку!

Раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла, чим можна замінити солодощі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України здоровое питаниедієтологзавтрак
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся