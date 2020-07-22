Смачний і корисний сніданок: рекомендації і приклади від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, що краще включити в раціон вранці для здоров'я і енергії

Вранці ми закладаємо основу, на якій пройде наш день: з якими думками прокидаємося, якими словами вітаємо близьких, чим насичуємо свій організм. Тому також важливо і те, чим ми снідаємо. Нутриціолог Світлана Нікітчук на своїй сторінці в Instagram розповіла, яким повинен бути смачний і корисний сніданок і навела кілька відмінних варіантів.

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Експерт рекомендує включати в сніданок Білки, Вуглеводи і Жири, тому що такий сніданок:

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Має середній глікемічний індекс за рахунок змішування різних продуктів,

Дає будматеріали організму на оновлення клітин,

Ситний, заряджає енергією на першу половину дня.

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Варіанти сніданку:

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1. Яєчня, хліб і сир.

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Яйце містить комплекс корисних амінокислот, вітаміни A, B1, B2, B6, B1-B12, E, D і багатий комплекс мікро - і макроелементів: натрій, калій, кальцій, магній, марганець, селен, хлор, йод, цинк, сірка, фосфор, залізо. Добре посмажити яєчню на кокосовому маслі. Хліб можна вибрати бездріжджовий, зараз він все більш доступний в магазинах. Або замінити на корисні хлібці.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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2. Каша з ягодами і фруктами з ложкою сиру

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Вівсяну кашу можна приготувати на безлактозному молоці. Додати свіжих ягід, сухофруктів, горіхів. Так буде смачно і без цукру.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Сир, горіхи, фрукти.

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Засвоюваність сиру набагато вище ніж у молока. А по користі сир знаходиться в перших рядах серед кисломолочних продуктів. За складом мінералів, вітамінів, жирів це дуже збалансований продукт. Вітаміни А, С, В, кальцію, фосфору і білка беруть участь у зміцненні та відновленні кісток скелета, хрящів, зубів.

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Чергуйте страви, вносите різноманітність і творчість у приготування сніданку!

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