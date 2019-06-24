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Смачно і різноманітно: дієтолог розповіла, що таке боул і чим він зручний


Експерт познайомила з тонкощами формування боулів

Боули стали частими гостями ресторанних меню і зайняли лідируючі позиції серед вподобань прихильників правильного харчування. Але що це таке, і чим викликаний такий ажіотаж? Боул - це глибока тарілка, яку шарами укладено все, що необхідно людині отримати за один прийом їжі: збалансовано, смачно і різноманітно. А головне, невелика кількість "начинки" боула повністю задовольняє потреби організму і дозволяє не переїдати. Про те, як правильно зібрати боул і що туди покласти розповіла в Instagram дієтолог-нуріциолог Лора Філіппова.

Експерт зазначає, що поняття "боул" прийшло зі Сходу. За легендою, Будда приймав їжу з невеликої глибокої миски, а їжу йому в миску подавали прості перехожі.

"Сучасний ланч-боул як ніби знав, що роздільне харчування ні до чого і покликаний доводити користь змішаних прийомів їжі", - запевняє дієтолог.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що об'єднуємо:

  • злаки;
  • овочі і свіжі, і термічно оброблені, ферментовані - будь-які;
  • зелень. Ні, це не теж саме, що і овочі;
  • білок. М'ясо, птиця, риба, яйця, бобові, сир;
  • з жирів зазвичай додають горіхи і насіння, авокадо, олію в заправку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І ще варіант ягідного боула:

  • знову ж – злаки;
  • фрукти, ягоди;
  • горіхи/насіння;
  • може бути і сир.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀


Загалом, суть у різноманітті компонентів. І порція при цьому 250-300 грам.

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