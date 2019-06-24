Смачно і різноманітно: дієтолог розповіла, що таке боул і чим він зручний

Експерт познайомила з тонкощами формування боулів
Боули стали частими гостями ресторанних меню і зайняли лідируючі позиції серед вподобань прихильників правильного харчування. Але що це таке, і чим викликаний такий ажіотаж? Боул - це глибока тарілка, яку шарами укладено все, що необхідно людині отримати за один прийом їжі: збалансовано, смачно і різноманітно. А головне, невелика кількість "начинки" боула повністю задовольняє потреби організму і дозволяє не переїдати. Про те, як правильно зібрати боул і що туди покласти розповіла в Instagram дієтолог-нуріциолог Лора Філіппова.
Експерт зазначає, що поняття "боул" прийшло зі Сходу. За легендою, Будда приймав їжу з невеликої глибокої миски, а їжу йому в миску подавали прості перехожі.
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"Сучасний ланч-боул як ніби знав, що роздільне харчування ні до чого і покликаний доводити користь змішаних прийомів їжі", - запевняє дієтолог.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що об'єднуємо:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
І ще варіант ягідного боула:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀
Загалом, суть у різноманітті компонентів. І порція при цьому 250-300 грам.
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