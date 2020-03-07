Смачно і корисно: топ-7 принципів харчування в піст від дієтолога

У понеділок, 2 березня розпочався Великий піст. Віруючі християни в цей час працюють над своїм внутрішнім світом, а також відмовляються від продуктів тваринного походження – м'яса, молочних продуктів і яєць. Постити чи ні - це вибір кожного. І поняття це набагато складніше ніж просто відмова від деяких продуктів. Але тим не менш, багато вирішують почати саме з харчування. Популярний дієтолог Інна, яка раніше розповіла, чим небезпечне швидке схуднення, на своїй сторінці в Instagram inna_foodfit перерахувала основні принципи харчування в піст.

Ці поради допоможуть вам зробити пісне харчування корисним, не нашкодити здоров'ю не поправитися від великої кількості вуглеводів.

1. Не важливо, як ви вирішили харчуватися, але норму калорій і бжу - ніхто не відміняв. І якщо ви будете перебирати - вага буде рости. Тому першим ділом розрахуйте, скільки вам треба калорій і норму бжу і кілька днів хоча б слідкуйте за цим.

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2. Вибирайте складні вуглеводи (цільні крупи, овочі, макарони твердих сортів, цільнозерновий хліб) і намагайтеся не налягати на випічку, нехай навіть пісну.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀⠀

3. При виборі джерел білка враховуйте, що лідери за вмістом рослинних білків - це бобові (нут, сочевиця, квасоля, горох) і соєві продукти, сир тофу. Але рослинний білок набагато гірше засвоюється. І потрібно його більше, ніж ваша норма.

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4. Намагайтеся включати в раціон щодня: горіхи, рослинні олії, авокадо, кокосове молоко (якщо любите). Кількість жирів можна трохи збільшити.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀⠀

5. Фрукти так само як і при звичайному зниженні ваги обмежуємо. 250-300г достатньо.

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6. Вечерю намагайтеся зробити не дуже об'ємною і так само змістити акцент на мінімум вуглеводів. Наприклад сир тофу + салат - ідеальний варіант.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀⠀

7. Робіть своє харчування різноманітним. Зараз стільки рецептів, що знайти можна завжди. Чергуйте різні крупи, різні види горіхів і масел, всілякі овочі, гриби. Так ви збільшите шанси на те, що отримаєте всі необхідні речовини.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀⠀

Ну і звичайно все це працює, якщо ви переконалися спочатку, що здорові і немає ніяких дефіцитів.

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