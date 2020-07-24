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Смачно і корисно: топ-6 нюансів вибору їжі на вечерю від дієтолога

П'ятниця 24 липня 2020 12:33
Смачно і корисно: топ-6 нюансів вибору їжі на вечерю від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, чому краще віддати перевагу ввечері

Вечеря - це останній прийом їжі, тому багато тих, що худнуть, задаються питанням, що ж краще з'їсти без шкоди для фігури. Дієтолог Ольга Усенко на своїй сторінці в Instagram звернула увагу на кілька важливих нюансів, які допоможуть вам правильно визначитися з вибором їжі для вечірньої трапези.

Правила правильної вечері:

1. Не знаєш, яка повинна бути вечеря, - БЕРИ ЗАВЖДИ ОВОЧІ + БІЛОК:

  • салати + риба
  • салати + м'ясо/птиця
  • овочеві варіанти по типу рагу без картоплі + м'ясо/птиця
  • овочі + морепродукти

Головне, не брати - гарніри, солодощі, хліб, лаваш, хлібці.

Смачно і корисно: топ-6 нюансів вибору їжі на вечерю від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Порція на вечерю не повинна бути більше 300-400 грам.

Навіть якщо ти поїв правильно, АЛЕ БАГАТО, набряклість вранці забезпечена.

3. Якщо навколо тебе немає нічого білкового, або ти ввечері не хочеш їсти білкову їжу, тоді замінюй ГАРНІРОМ, але не більше 130 гр (в готовому вигляді) і обов'язково з овочами.

Але цей варіант підходить більше не на схудненні.

4. Якщо ввечері хочеться солодкого, то пробуй збільшувати порцію вечері або з'їж на десерт 100 гр ягід.

Смачно і корисно: топ-6 нюансів вибору їжі на вечерю від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. НЕМАЄ АПЕТИТУ НА ВЕЧЕРЮ - не запхайся. Не хочеться - не їж.

6. ВЕЧЕРЮ ми повинні з'їсти до 19:00, а на активному схудненні можна і до 18:00.
Але більш важливий момент з розривом між вечерею і сніданком. Сніданок повинен бути не раніше ніж через 12 годин після вечері.

Слідкуйте за порцією, стежте за наповненням, не підїдайте солодке ввечері - і буде супер ефект.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чи допомагає схуднути інтервальне голодування.

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