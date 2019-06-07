Як смачно і корисно приготувати овочі-гриль: поради дієтолога

Літо – урожайна пора, адже на столі в достатку присутні фрукти і овочі, а сезон пікніків на природі передбачає їх приготування на грилі і дружні поседеньки на свіжому повітрі, коли хороший апетит супроводжується не менш чудовою компанією. Професійний дієтолог Світлана Фус в Instagram дала рекомендації, як правильно і смачно готувати овочі-гриль, щоб вони принесли користь і гастрономічне задоволення.

Страви, приготовані на грилі, подобаються багатьом. Найчастіше цей процес чомусь асоціюють з м'ясом, але є багато продуктів, які можна готувати таким способом.



В першу чергу - це овочі. Особливо, якщо ви хочете різноманітити їх споживання і шукаєте альтернативу звичайному приготуванню.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Овочі будуть смачніше, якщо їх попередньо замаринувати з травами в оливковій олії, натерти часником і спеціями.

Овочеві пропозиції для гриля великі:

перець;

спаржа;

гриби;

баклажани;

білокачанна капуста;

цибуля;

помідори.

Якщо ви хочете подавати буряк чи картоплю у великих шматках, то заздалегідь відваріть їх, щоб не витрачати багато часу для їх приготування на грилі. Корінь селери, петрушки, моркву - всі коренеплоди просто створені для грилю.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зробіть свій власний соус з відомих вам натуральних інгредієнтів - маслин, трав, часнику, бальзамічного оцту, меду, лимонного соку. З них приготовані овочі будуть набагато смачніше.

На грилі можна також зробити смачний десерт - банани та яблука. Такі страви стануть не тільки родзинкою столу, але і напевно вразять присутніх.

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