Несмачно і дорого: дієтолог розвінчала головні міфи про правильне харчування і вуглеводи

Правильне харчування овіяне міфами, які, найчастіше на практиці є лише відмовками тих, хто просто не бажає переглянути свій спосіб життя і стиль харчування. Головну оману про те, що здорове меню – це дорого, складно і не смачно розвіяла дієтолог Лора Філіппова.

Експерт розвінчала два основних міфи. Один – про високу вартість корисних і дієтичних продуктів, а другий – про кількість вуглеводів в меню худнуть.

Міф. Правильне харчування — це не смачно, дорого і складно!

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Правильне харчування - це прості, доступні, сезонні продукти в основі. Зазвичай в порівнянні з кошиком з напівфабрикатами, купою кондитерки і різними ласощами виходить на порядок дешевше, порахуйте! Ті, хто порівнює, дуже дивуються. Правильне харчування - це харчування не модними "суперфудами".

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не смачно може бути на початку шляху. Причина проста - надлишок цукру, солі, жири, підсилювачів смаку сильно забивають наші смакові рецептори. І ми не відчуваємо смак натуральних продуктів.

Хороша новина! Наші смакові рецептори здатні очищатися. Приберіть надлишок цукру і солі, відмовтеся від напівфабрикатів, від приправ з підсилювачами смаку і через деякий час ви відчуєте смак простого огірка і запеченого філе птиці.

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Правильне харчування не передбачає складних страв і складних рецептів! Просто зваріть кашу, зробіть салат, запечіть рибу або м'ясо. Все! Не придумуйте відмовок "чому ні", шукайте можливості "як зробити так, щоб вийшло"! І ви отримаєте бонус у вигляді більшої кількості енергії, стрункості і гарного самопочуття!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф. Вуглеводи при схудненні варто скоротити або виключити з раціону.

Вуглеводи дійсно варто скоротити при схудненні, але мова про прості вуглеводи! Про цукерки і печиво, про випічці і тортах, білому сдобном хлібі і т. д.

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Каші ж - складні вуглеводи, багаті клітковиною і вітамінами, дуже потрібні при зниженні ваги. Вони частина здорового збалансованого харчування.

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Достатня кількість каш в раціоні знижує тягу до солодкого, допомагає правильно худнути зі зниженням саме % жирової тканини.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розкрила тонкощах сполучуваності продуктів харчування.