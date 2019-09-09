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Якщо вага стоїть на місці: дієтолог назвала продукти-помічники

Новини » Їжа   

Експерт розповіла, що робити тим, хто худне, якщо вага не рухається

Один з найбільш складних етапів у процесі схуднення відбувається тоді, коли цифра на всіх застигла і не зрадницьки не хоче рухатися в бік зменшення. Справитися з цим завданням допоможе коригування раціону, запевняє зі сторінки в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка нещодавно розповіла, як подолати тягу до солодкого після їжі.

Коли вага йде плавно і поступово на звичному харчуванні, то міняти раціон не має сенсу. Але як тільки вага зупиняє на одному показнику, потрібно підключати нові інструменти. Одним з них є вибір фруктів з глікемічним індексом нижче 60, а також крупи.

Коли вага встала на тиждень-два, переходимо на суворий режим і налягаємо на фрукти, каші.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які фрукти вибрати:

  • Яблука;
  • Абрикос;
  • Цитрусові;
  • Груші;
  • Персики;
  • Малина;
  • Полуниця;
  • Вишня;
  • Черешня;
  • Смородина;
  • Агрус;
  • Сливи;
  • Інжир свіжий;
  • Лохина;
  • Чорниця;
  • Ківі;
  • Диня (2 рази в тиждень);
  • Виноград локальний (1 раз на тиждень).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яким крупам віддати перевагу:

  • Гречка;
  • Кіноа;
  • Рис нешліфований;
  • Рис бурий;
  • Булгур великий;
  • Перловка;
  • Вівсянка цільнозернові.

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зазвичай навіть такого роду обмеження, якщо до цього ви до них не вдавалися, дадуть новий поштовх. Якщо ж подібних коригувань виявилося недостатньо, можна прибрати з меню продукти, що містять глютен, і молочку.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко розповіла про наслідки жорстких дієт і навчила правильно худнути.

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